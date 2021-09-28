Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в школе № 186 в Нижнем Новгороде

Центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России открылся в школе № 186 в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, «IT-куб» стал третьим по счету, открытым в регионе.

«Создание возможностей для дополнительного образования – одно из главных направлений национального проекта «Образование». Не раз говорил, что IТ – это отрасль, способная менять к лучшему среду вокруг. Это касается как городского пространства, так и учебных заведений. У юных нижегородцев будет возможность получить навыки одной из самых востребованных в современном мире профессий. Спрос на рынке на IT-специалистов огромный», – сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что в Нижнем Новгороде будут создаваться все новые возможности для развития IT-отрасли.

«Много усилий было предпринято для того, чтобы «IT-куб» появился в Нижнем Новгороде. Большое спасибо всем, кто над этим работал. Очень приятно открывать такие замечательные образовательные пространства, благодаря которым наши дети получают больше возможностей для реализации и развития. Этот «IT-куб» уникален. Он является успешной моделью взаимодействия на всех уровнях системы образования: школы, партнера проекта – Нижегородского радиотехнического колледжа – и нашего Княгининского университета, который оказал методическую поддержку. Уверена, что это только начало. В Нижегородской области создается мощный IT-кластер, и школьный «IT-куб» является одним из важных элементов большой работы», – сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.