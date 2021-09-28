Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство

Вадим Карасев

Много денег — мечта многих, однако мало только мечтать. Важно четко ставить перед собой цели, чтобы идти к богатству было проще. Благодаря визуализации мечты, подкрепленной ритуалом на счастье, будет проще притягивать финансовые потоки.

Те, кто задается целью и четко представляет себе необходимые суммы для конкретных приобретений или вложений, добиваются успеха эффективнее и быстрее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать день для того, чтобы поразмышлять о своем будущем, поставить перед собой конкретные задачи и подкрепить все это ритуалом «Денежная девятка». С его помощью обрести финансовую стабильность получится в разы быстрее.

Проводить ритуал можно в любое время: днем или ночью, в понедельник и воскресенье, летом и осенью. Главная задача — верить в то, что делается и говорится, и представлять четкие цели. Оптимистичный настрой и уверенность в будущем успехе помогут прийти к желанной цели без потери сил и времени.

Для проведения ритуала не нужны особые атрибуты — достаточно выложить монетами цифру 9 и проговорить:

«Каждая монета богатство привлекает, купюрами упругими в карманах оседает. Цель моя (озвучить мечту) приближается, счастливая жизнь начинается».

После этого монеты раскладывают по укромным местам дома, а также кладут в карманы одежды, чтобы привлекать финансовую удачу и счастье повсюду. После того, как на счет поступят первые деньги, одну из монет отдают на благотворительность со словами:

«За добро добром плачу, руку помощи безвозмездно протяну, еще большую удачу к себе привлеку».

С каждым денежным поступлением отдают по монете, пока не останется одна. Она и станет тем самым денежным талисманом, который будет притягивать богатство и счастье в жизнь бесперебойно.