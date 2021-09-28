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Доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили расходы

Доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили расходы

23:34  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



В первые шесть месяцев 2021 года в федеральный бюджет поступило почти 11,3 триллиона рублей дохода, расходы составили 10,5 триллиона рублей. Таким образом, был зафиксирован профицит в размере 774,7 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию правительства, запланированному на 29 сентября.

Согласно закону о бюджете, доходы федеральной казны в текущем году были предусмотрены в объеме около 18,77 триллиона рублей, расходы — порядка 21,52 триллиона рублей. Дефицит бюджета в 2021 году прогнозировался на уровне 2,75 триллиона рублей, или около 2,4% ВВП.

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Правительство 21 сентября одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Документ представят в Госдуму до 1 октября.

Согласно проекту, в 2022—2024 годах прогнозируется рост доходов бюджета в номинальном выражении до 25 триллионов 21,9 миллиарда рублей в 2022 году, 25 триллионов 540,2 миллиарда рублей в 2023 году и 25 триллионов 831,8 миллиарда рублей в 2024 году.



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По материалам: pnp.ru

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