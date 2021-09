Древние жители Новой Гвинеи приручали казуаров

Вадим Карасев

Международный коллектив ученых по археологическим находкам установил, что еще 18 000 лет назад жители Новой Гвинеи собирали из гнезд казуаров насиженные яйца, а затем выращивали вылупившихся птенцов. Таким образом, получено свидетельство частичного одомашнивания птиц, случившегося за тысячи лет до появления домашних кур и гусей.

Казуары — ближайшие родственники австралийских эму — живут на острове Новая Гвинея и на отдельных участках северо-восточного побережья Австралии. В наши дни существуют три вида этих птиц: шлемоносный казуар (Casuarius casuarius), казуар-мурук (Casuarius bennetti) и оранжевошейный казуар (Casuarius unappendiculatus). Самый крупный из них — шлемоносный казуар — может достигать роста 1,9 метра и веса в 85 килограммов. Так же, как и эму, казуары не умеют летать, зато наделены сильными ногами. Удар ноги казуара очень силен и может нанести человеку смертельную травму. Поэтому иногда казуаров называют самыми опасными птицами на Земле.

Тем не менее некоторые народы Новой Гвинеи содержат в своих селениях прирученных казуаров и используют этих птиц как источник мяса и в качестве товара для обмена. Они собирают яйца из гнезд диких птиц и пользуются эффектом импринтинга. Он позволяет недавно вылупившимся птенцам запечатлевать в сознании образ матери, чтобы потом безошибочно следовать за ней. Если первым живым существом, которого увидит вылупившийся птенец, окажется человек, птенец будет всюду следовать за ним.

Авторы исследования предполагают, что аналогичным образом поступали и древние новогвинейцы. К тому же наиболее вероятно, что они предпочитали использовать в этих целях казуара-мурука, или карликового казуара, который весит от 17,6 до 26 килограммов и не так силен и опасен, как шлемоносный казуар.

Кристина Дуглас (Kristina Douglass) из Университета штата Пенсильвания и ее коллеги научились определять возраст эмбриона по скорлупе яйца. Внутренняя часть скорлупы яйца изменяется в процессе развития эмбриона, потому что развивающиеся птенцы получают из скорлупы кальций. Первые наблюдения Кристина Дуглас провела над скорлупой индюшачьих яиц, затем для совершенствования метода были использованы яйца страусов с фермы Оудсхорн в ЮАР, где проводилось исследование с целью улучшения воспроизводства страусов. Ученые брали по три яйца каждый день инкубации, которая у африканского страуса длится 42 дня. Команда Дуглас получала по четыре образца скорлупы каждого из этих яиц. Они создали трехмерные изображения образцов скорлупы в высоком разрешении. Осматривая внутреннюю часть скорлупы, они разработали статистическую оценку того, как яйца выглядели на разных сроках инкубации. Затем исследователи проверили свою модель на других яйцах страуса и эму.

Когда методика была создана, ее применили для анализа скорлупы яиц, найденных на двух археологических памятниках в Новой Гвинее — Юку и Кайова. Там было собрано более тысячи фрагментов скорлупы яиц казуара возрастом от 18 до 6 тысяч лет.

Если бы обитатели этих мест просто собирали яйца казуаров в пищу, то им попадались бы яйца разного возраста, но это оказалось не так. «Мы обнаружили, что большая часть яичной скорлупы была собрана на поздних стадиях, — говорит Кристина Дуглас. — Яичная скорлупа выглядит очень поздней, эта закономерность не случайна. Они либо ели балют, либо выводили птенцов». Балют — это блюдо в кухнях Южного Китая, Юго-Восточной Азии и Филиппин, вареное утиное яйцо с сформировавшимся эмбрионом.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.