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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек любую свободную минуту стараются проводить вместе. У певицы и актера довольно напряженные рабочие графики, но они всегда находят время друг для друга. Возобновив свой роман после 17-летнего перерыва и несостоявшейся свадьбы, влюбленные словно наверстывают упущенное и не хотят расставаться ни на мгновение.

Вчера пару засняли вместе в Нью-Йорке, куда певица приехала, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live. Джен и Бен гуляли по улице и вели себя словно влюбленные подростки — обнимались и целовались, не обращая ни на кого внимания.


По словам инсайдера, Бен прилетел в Нью-Йорк только ради выступления Дженнифер, так как они стараются всегда поддерживать друг друга в ответственные моменты в работе.

Дженнифер и Бен расставались на несколько дней в начале недели. Вчера они встретились в Нью-Йорке. Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он наблюдал за ее выступлением. Они всегда поддерживают друг друга в карьере,

— отметил он.

При этом сам Аффлек сейчас занят на съемках нового фильма в Остине, однако взял перерыв, чтобы увидеться с детьми в Лос-Анджелесе и с возлюбленной в Нью-Йорке.


Источники отмечают, что пара с нетерпением ждет рождественские каникулы — тогда они оба планируют взять небольшой перерыв в своем графике и провести время вместе, не отвлекаясь на работу. Пока, правда, влюбленные не решили вопрос со своими детьми (у Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер, а у Лопес — сын и дочь от бывшего мужа Марка Энтони): Бен хочет побыть на праздниках и с ними, Джен тоже всегда отмечала Рождество с детьми. Впрочем, наследники пары уже успели познакомиться, так что, вполне возможно, они будут отмечать праздники все вместе.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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