Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Общага". Картина стала дебютной режиссерской работой Романа Васьянова, который до этого был известен как кинооператор. Самой известной его операторской работой стала голливудская картина "Отряд самоубийц". Поздравить его с режиссерским дебютом и посмотреть ленту пришли Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Алика Смехова, Алиса Хазанова, Божена Рынска и другие.

В фильме снялись Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев и Марина Васильева. В основу сценария картины лег роман Алексея Иванова "Общага-на-Крови". В ленте, действие которой происходит в 1984 году в Свердловске, рассказывается о студентах, которые живут в общежитии. Но когда одна из студенток совершает самоубийство, их жизнь кардинально меняется, ведь виновными в ее кончине считают их.

Мировая премьера фильма состоялась на 24-м Шанхайском международном кинофестивале в минувшем июне, а российская — на минувшем кинофестивале "Кинотавр", который завершил свою работу в субботу. Главную награду лента не завоевала (она досталась фильму Николая Хомерики "Море волнуется раз"), но получила приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют".

Фильм "Общага" уже доступен в онлайн-кинотеатрах Kion, Premier и "КиноПоиск".





Екатерина Варнава





Матильда Шнурова





Алика СмеховаБожена РынскаАлиса ХазановаКирилл СеребренниковЛеонид ЯрмольникАлександра РевенкоЮлия АугТаисия ВилковаСветлана КамынинаВлад ЛисовецРезо ГигинеишвилиНикита Ефремов





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