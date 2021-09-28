Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве

Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве

Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Общага". Картина стала дебютной режиссерской работой Романа Васьянова, который до этого был известен как кинооператор. Самой известной его операторской работой стала голливудская картина "Отряд самоубийц". Поздравить его с режиссерским дебютом и посмотреть ленту пришли Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Алика Смехова, Алиса Хазанова, Божена Рынска и другие.

В фильме снялись Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев и Марина Васильева. В основу сценария картины лег роман Алексея Иванова "Общага-на-Крови". В ленте, действие которой происходит в 1984 году в Свердловске, рассказывается о студентах, которые живут в общежитии. Но когда одна из студенток совершает самоубийство, их жизнь кардинально меняется, ведь виновными в ее кончине считают их.

Мировая премьера фильма состоялась на 24-м Шанхайском международном кинофестивале в минувшем июне, а российская — на минувшем кинофестивале "Кинотавр", который завершил свою работу в субботу. Главную награду лента не завоевала (она досталась фильму Николая Хомерики "Море волнуется раз"), но получила приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют".

Фильм "Общага" уже доступен в онлайн-кинотеатрах Kion, Premier и "КиноПоиск".


Екатерина Варнава


Матильда Шнурова


Алика Смехова
Божена Рынска
Алиса Хазанова
Кирилл Серебренников
Леонид Ярмольник
Александра Ревенко
Юлия Ауг
Таисия Вилкова
Светлана Камынина
Влад Лисовец
Резо Гигинеишвили
Никита Ефремов


Вера Кинчева
Роман Билык с женой
Михаил Идов
Роман Васьянов
Алена Михайлова
Полина и Даниил Виторган


Александр Любимов
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян
За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян
Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство
Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство
Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве
Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на
Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
После требования президента Сербии на границу с Косовом прибыли силы НАТО
После требования президента Сербии на границу с Косовом прибыли силы
В крымском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец
В крымском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец
Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на обед в сельский паб
Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года
Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"
Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по
Как радоваться жизни даже в холода: 5 лучших советов
Как радоваться жизни даже в холода: 5 лучших советов
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать

Топ на сегодня

Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В каком районе Минска выбрать квартиру
В каком районе Минска выбрать квартиру
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать патогенные грибки
Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать

Еще по теме

Под покровом ночи: в Петербурге состоялась премьера «Матильды»
Ирина Горбачева, Дарья Михалкова, Ирина Безрукова и другие на премьере фильма "Неадекватные люди 2"
Светлана Ходченкова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова и другие на премьере фильма "Дело"
Премьера фильма "Вратарь галактики" прошла в Москве