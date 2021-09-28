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Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Флюорит — камень, о котором многие из вас могли не слышать, однако это не отменяет того факта, что он очень сильный и полезный. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, каковы свойства этого камня и кому он необходим.


Существуют камни любви или финансовой удачи, а есть универсальные камни. Именно таким и является флюорит. Он делает нашу жизнь лучше, но его воздействие всеобъемлюще, поэтому его лучше не использовать, если вам нужна сильная помощь в какой-то конкретной сфере.

Энергетика флюорита и его свойства

Это непрозрачный или слабопрозрачный минерал. Он может иметь самую разную расцветку. В одном небольшом камешке могут содержаться фиолетовый, зеленый, синий, красный, розовый, желтый. Иногда флюорит может и вовсе быть бесцветным, что встречается крайне редко.

В целом этот необычный и хрупкий камень из-за своей непрозрачности относится к стихиям Воды и Земли. Флюорит помогает людям становиться более творчески развитыми, но в то же время не лишает их мудрости и логики. Более прозрачные камни этого типа очищают разум от лишних мыслей, страхов, помогают настраиваться на нужную волну. Открывая третий глаз, флюорит помогает человеку, использующего его, настраиваться на нужную волну в процессе медитаций.

Из-за наличия силы стихии Земли этот камень может оказывать оберегающее воздействие. Он укрепляет разум и позволяет легче переживать неприятности самого разного рода. Он убережет вас от завистников и недоброжелателей, а также сделает вас спокойнее и уравновешеннее.


Каким Знакам Зодиака подойдет флюорит

В целом астрологи отмечают высокую совместимость камня со всеми Знаками Зодиака, ведь у этого минерала универсальный характер. Он может оказать поддержку в сложной ситуации либо даровать креативный настрой в тех случаях, когда его не хватает.

Наиболее полезным этот камень будет для Овнов, Раков, Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб. Не стоит его носить на себе или класть рядом с собой в дни полноценного отдыха. Нужно давать возможность камню набраться сил, а себе — отдохнуть от его воздействия.

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По материалам: dailyhoro.ru

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