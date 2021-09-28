Форум классных руководителей объединит педагогов из всех регионов России

9–10 октября в Москве пройдёт Первый Всероссийский форум классных руководителей. Он объединит педагогов из разных регионов страны, информирует Минпросвещения России.

В очном формате в форуме примут участие 1000 человек, самому молодому из которых 20 лет, самому старшему – 71 год, в онлайн-формате к ним присоединятся более 20 тысяч коллег.

В ходе форума запланирована серия мероприятий, в том числе ярмарка образовательных проектов.

Специалисты исторического парка «Россия – Моя история» представят методический центр, в котором размещена информация для проведения тематических уроков и классных часов. На стенде Всероссийского конкурса «Большая перемена» учителя смогут узнать о возможностях, которые открывает проект для педагогов-наставников. В рамках форума состоится онлайн-встреча педагогов со всей России, к которой присоединятся и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена».

На стенде Российского движения школьников будут представлены такие проекты, как «Корпоративный университет» и «Навигаторы детства», а также тематические онлайн-курсы.

Российское общество «Знание» презентует свои просветительские проекты, а Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды – интерактивную систему «ЦИСМ.Школа», которая позволит сотрудникам образовательных организаций получать данные об уровне вовлечённости учащихся в деструктивный контент в социальных сетях и планировать профилактическую работу.

АНО «Россия – страна возможностей» в рамках форума классных руководителей проведёт открытую встречу с педагогами, посвящённую возможностям для самореализации молодёжи в России.

Участники узнают о проектах президентской платформы и получат возможность задать интересующие вопросы и высказать свои идеи и предложения.

Все программы доступны на онлайн-платформах и будут применимы для использования не только в школах, но и в инклюзивном и семейном образовании.