Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android

Вадим Карасев

Владельцы смартфонов с устаревшими версиями Android, больше не смогут пользоваться сервисами компании Google. Она отключит им доступ к почте Gmail, видеосервису YouTube, картам Google Maps и другим фирменным приложениям с 27 сентября, пишет издание The Sun.

Такое ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже - у них будет отображаться сообщение об ошибке. Для того получения возможности пользоваться программами, пользователям необходимо будет перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

IT-гигант объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность юзеров. По мнению экспертов, старые версии операционных систем гораздо более уязвимы для хакеров.

"В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия ОС 2.3.7 или ниже", - говорится в сообщении компании.

На данный момент доля устаревших устройств составляет от 0,2 % до 0,3 %. Так как в мире более 3 млрд активных Android-гаджетов, доступ к сервисам Google потеряет от 6 до 9 млн смартфонов.

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