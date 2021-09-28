Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Предусмотрительные люди, которые планируют свои дела на основе астрологических прогнозов, оказываются в итоге на шаг впереди остальных. Настало время узнать, что может скрывать в себе октябрь. Об этом рассказал Павел Глоба — один из лучших астрологов современности.

Согласно предсказаниям, этот месяц обещает быть очень благоприятным. Дело в том, что от ретроградности избавится целых четыре планеты. Однако произойдет это не сразу, поэтому в начале октября стоит быть предельно осторожными. Начало месяца будет непредсказуемым и сложным для всех нас, но постепенно ситуация начнет выравниваться.

Овен

Овны относятся к самым выносливым, сильным и стойким Знакам Зодиака. Именно поэтому невзгоды начала месяца, вызванные ретро-Меркурием, им удастся пережить довольно легко. Это значит, что Овны входят в число самых удачливых людей месяца. В целом октябрь будет для них динамичным, полным новизны и положительных эмоций. Проекты, на которые Овны возлагают большие надежды, оправдают себя и обретут успех. В октябре нужно заниматься только самыми важными делами, которые нет смысла откладывать на потом.

Телец

Тельцам поначалу очень сильно не будет хватать энергии и сил. Специальная мантра исправит ситуацию, но без должного отдыха по вечерам и по выходным нормально восстановиться все не получится. В свободное время не нужно подвергать себя испытаниям и переживать. Звезды хотят, чтобы Тельцы развлекались, гуляли, занимались любимым делом. Во второй половине месяца, после прекращения ретроградности Меркурия, можно заняться шопингом. С 18 октября можно смело начинать новые дела.

Близнецы

Близнецам стоит заняться своим внешним видом. Можно немного преобразить внешность, купить новую одежду. Это существенно повысит уверенность в себе, удачу и привлекательность для противоположного пола. Заряжаться положительной энергией проще всего дома, поэтому привлечь удачу поможет также следование нескольким правилам фэн-шуй. Женщинам и мужчинам этого Знака будет везти немного по-разному. Прекрасному полу больше будет везти в любви, а мужчинам — в работе. Сильному полу можно активно заниматься спортом.

Рак

Самая главная задача для Раков в октябре — правильно отдыхать. Для этого им стоит обратиться за помощью к гороскопу отдыха. Дело в том, что в октябре будет много различных дел и забот, которые потребуют от Раков больших затрат времени и энергии. Постоянная усталость может ставить им палки в колеса. Тем Ракам, у которых есть лишние деньги, лучше вложить их в здоровье или развитие. Не стоит бездумно тратить деньги на покупки и развлечения. Можно купить интересную книгу либо записаться на курсы.

Лев

Финансовая сфера жизни для Львов становится в октябре основной. Ночные светила хотят, чтобы эти люди начали больше времени уделять работе и бизнесу. Возможно, Львам удастся монетизировать свое увлечение. Во всем этом полезными будут специальные вещи-магниты для денег. Чтобы лучше думалось и легче принимались важные решения, Львам стоит отдать предпочтение утилитарному внешнему виду. Не стоит одеваться слишком ярко. Это будет отвлекать от работы и важных задач, а также может спровоцировать рост лени и прокрастинации.

Дева

У Дев возможны неприятные встречи и диалоги с людьми, которые их не любят. Чтобы подобные вещи не приводили к всплеску негатива и неудач, Девам стоит научиться блокировать энергетику таких людей. Многие из них могут давать пустые обещания и заведомо неправильные советы. На волне успеха останутся только те Девы, которые умеют думать своей головой и мудро принимать решения. В любовной сфере представителей этого Знака ожидают успех, но только тех, кто уже состоит в отношениях. Остальным лучше сфокусироваться на работе.

Весы

Весам в этом месяце срочно нужно избавиться от привычек, которые заставляют жить вчерашним днем. В октябре эти люди будут довольно удачливы, особенно если перестанут вспоминать о прошлом и сфокусируются на настоящем. Это великолепное время для саморазвития, полной самоотдачи в работе и делах. Звезды хотят, чтобы Весы избавились от цинизма и равнодушия. Нужно полюбить не только себя, но и весь мир со всеми его радостями и проблемами. Это люди, которым с высокой вероятностью удастся преобразить свою жизнь.

Скорпион

Скорпионам в октябре стоит обратить внимание на духовное развитие. Необходимо обратить внимание на советы старших поколений, а также ознакомиться с семью восточными мудростями. Вполне возможно, что Скорпионам придется изменить свое мировоззрение. Эти люди смогут взглянуть на мир иначе. Наступает время, когда многие вещи перестанут казаться привычными и понятными, а все окутанное тайной станет предельно простым и очевидным. Это отличное время для путешествий, новых знакомств и открытий.

Стрелец

У Стрельцов очень сложными будут два последних дня месяца и первые пять. 6 октября Плутон избавляется от ретроградности, что откроет перед представителями этого Знака новые двери. Новые возможности появятся как в любви, так и в делах. В трудный период лучше пользоваться ритуалами счастливого человека, чтобы каждый день делать более светлым и наполненным удачей. В остальное время сами Стрельцы станут источниками позитива. Их энергетика преобразится, поэтому у них появятся шансы на успех в самых разных сферах жизни.

Козерог

Козерогам в октябре предстоит решить много различных задач. Положение планет и звезд указывает на то, что должно произойти нечто очень важное. Скорее всего, люди этого Знака Зодиака сумеют разглядеть между строк тайный шифр Вселенной. Им необходимо уповать сейчас на шестое чувство, которое приведет их к победам во всех сферах, а также поможет выбраться из самых неприятных ситуаций. Самое главное — быть всегда в тонусе. Медитация на усиление энергетики поможет оставаться в полной боевой готовности в любое время суток.

Водолей

У Водолеев начало месяца может быть наполненным неприятными воспоминаниями. Мудры от неудач, апатии и уныния помогут справиться с плохими мыслями. Октябрь для людей этого Знака будет временем, когда придется посмотреть в глаза своим фобиям и неуверенности. Страх перед неизвестным может захлестнуть Водолеев, но планеты говорят, что нужно пробовать что-то новое. Да, полностью сжигать мосты не рекомендуется, но совсем не обязательно рушить привычные связи для того, чтобы обрести счастье.

Рыбы

Рыбам важно ознакомиться с новыми техниками исполнения желаний. Дело в том, что этот месяц для них будет одним из самых благоприятных. Им можно смело отправляться в дальние поездки, менять обстановку, совершать переезды, а также начинать крупномасштабные проекты типа ремонта. Не стоит откладывать дела и терять инициативность. Сейчас нужно действовать так быстро, как только можно. Наступает время, когда Рыбы могут исправить ошибки прошлого и запрограммировать будущее на успех.