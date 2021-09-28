Ирина Слуцкая усомнилась в профессиональных достижениях Ляйсан Утяшевой: "Все, чего она добилась, — заслуга Винер"

Вадим Карасев

Скандал, связанный с несправедливым, по мнению многих, судейством на выступлении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио, разгорелся больше месяца назад. Тогда на эту тему высказались многие представители мира спорта, в том числе олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и заслуженный мастер спорта и неоднократный призер соревнований по тому же виду спорта Ляйсан Утяшева. На днях же об этом скандале неожиданно вспомнила и прославленная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая.





Ирина Слуцкая

42-летняя Слуцкая наткнулась в интернете на статью об отношениях Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой и решила поделиться своим мнением на этот счет. Напомним, что мнения Алины и Ляйсан на исход соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио разошлись. Тогда Утяшева публично похвалила представительницу сборной Израиля Линой Ашрам и заявила, что та "вырвала победу" у Дины Авериной (сама Дина заняла на Олимпиаде второе место). Алина же назвала судейство на Олимпиаде несправедливым и позорным и сказала, что Ляйсан просто не имеет права вообще рассуждать на эту тему, потому что сама не завоевала сколько-нибудь значимых наград.





Алина Кабаева

Подобное мнение выразила в своем новом посте и Слуцкая. Она усомнилась в достижениях Утяшевой в спорте и заявила, что своими профессиональными успехами Ляйсан целиком и полностью обязана тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой.

Начнем с того, что Ляйсан, в отличие от Алины, никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение — чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не прошла отбор и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску с Кабаевой ее уже точно нельзя поставить. Это разные "весовые категории". Все, чего она добилась — и звание чемпионки мира в командном зачете, где она выступила с одним видом из восьми, и звание заслуженного мастера спорта, которое ей подарили на день рождения, — это все заслуги не ее, а ее тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность. И, исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. И дело не в грусти из-за поражения россиянок, а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения. И в данном случае нужно было бы найти в себе силы, чтобы встать на защиту именно этих ценностей, а не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявление силы. Как в спорте,

— выразила свое мнение Слуцкая.





Ляйсан Утяшева в юности

Сама Ляйсан Утяшева пока никак не отреагировала на заявление Ирины Слуцкой. А вот фолловеры в комментариях под постом фигуристки уже успели оспорить ее мнение. Кто-то не понял, к чему Ирина вообще сейчас вспомнила об этом скандале, а другие решили, что отсутствие олимпийских медалей в копилке личных достижений еще не лишает Ляйсан права на выражение собственной позиции, пусть даже и отличной от мнения большинства.





Ляйсан Утяшева





Ирина Слуцкая в годы спортивной карьеры

Напомним, что после окончания соревнований Олимпийский комитет России направил запрос по поводу судейства руководству Международной федерации гимнастики (FIG). В середине августа организация провела проверку и утвердила результаты соревнований, а также заявила о правильной и беспристрастной работе судей.

Мы подтверждаем, что распределение мест на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Олимпийских игр в Токио для индивидуальных и командных выступлений является честным и непредвзятым. Мы задаем высокий критерий отбора для высококвалифицированных и наиболее беспристрастных судей и довольны их работой на Олимпиаде. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила свое возмущение ответом FIG и заявила, что приложит все усилия, чтобы опротестовать заключение по судейству на Олимпиаде в Токио.





Дина Аверина, Линой Ашрам и Алина ГорноськоЯна Марковская