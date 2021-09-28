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К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый корабль

К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый корабль

К многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Трансляция стыковки велась на официальном YouTube-канале "Роскосмоса".

Сейчас на борту аппарата находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Перестыковку вели в ручном режиме и это первое пилотируемое космическое судно, присоединившееся к модулю "Наука", который вошел в состав станции 29 июля.

Такие манипуляции были необходимы для обеспечения прибытия ещё одной команды, рассказали в госкорпорации. Следующий полет корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В составе 66-й экспедиции отправятся космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок фильма "Вызов".

Ранее Ruposters писал, что на МКС сообщили о дыме и гари в российском модуле "Звезда".

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По материалам: uposters.ru

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