К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый корабль

Вадим Карасев

К многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Трансляция стыковки велась на официальном YouTube-канале "Роскосмоса".

Сейчас на борту аппарата находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Перестыковку вели в ручном режиме и это первое пилотируемое космическое судно, присоединившееся к модулю "Наука", который вошел в состав станции 29 июля.

Такие манипуляции были необходимы для обеспечения прибытия ещё одной команды, рассказали в госкорпорации. Следующий полет корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В составе 66-й экспедиции отправятся космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок фильма "Вызов".

Ранее Ruposters писал, что на МКС сообщили о дыме и гари в российском модуле "Звезда".