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Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США

Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США

На минувших выходных в США отмечали трогательный семейный праздник — День дочерей. По этому случаю многие западные знаменитости делились в соцсетях милыми фотографиями из домашнего архива и рассказывали, как именно рождение дочерей изменило их жизни. В новой фотоподборке Spletnik рассказывает, как этот день отпраздновали Гвинет Пэлтроу, молодая мама Эмбер Херд, большое семейство Кардашьян, Кейт Хадсон, Пинк и многие другие.

В честь Дня дочерей Эмбер Херд, которая рассказала о рождении дочери в июле (предположительно, девочку родила суррогатная мать), опубликовала в микроблоге новое фото с малышкой Уной. Актриса продемонстрировала, как мастерски совмещает материнские хлопоты с домашними занятиями спортом: на снимке Эмбер в одной руке держит гантель, а в другой — пятимесячную малышку.


Эмбер Херд с дочерью Уной Пейдж

Гвинет Пэлтроу по случаю праздника поделилась с подписчиками новым селфи с 17-летней дочерью Эппл. Такие фотографии стали настоящей редкостью в инстаграме актрисы, ведь теперь Эппл просит маму согласовывать с ней перед публикацией каждый снимок, на котором она запечатлена.


Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Своими трогательными фото с дочерью в честь праздника поделилась и подруга Гвинет Кейт Хадсон. Она опубликовала целую серию снимков с двухлетней дочерью Рани Роуз и рассказала, как малышка изменила ее жизнь к лучшему:

Сегодня я не могу упустить шанс сказать, что Рани Роуз — сокровище нашей семьи. Я так благодарна, что нам посчастливилось родить эту девочку. Баланс — это прекрасная вещь.


Кейт Хадсон с дочерью Рани Роуз


Рани Роуз



Кейт Хадсон с дочерью Рани Роуз

А вот Ким Кардашьян в этот день не стала делиться снимками дочерей Норт и Чикаго. Вместо этого она опубликовала подборку собственных снимков, на которых она запечатлена в подростковом возрасте. В посте Ким рассказала о случае, который произошел с ней в юности, и дала напутствие своим дочерям.

Я знаю, что сегодня День дочерей, поэтому этот пост адресован моей маме и дочерям, когда те окажутся в подростковом возрасте. Норт и Чи, пожалуйста, будьте ко мне снисходительны, когда вам будет столько лет, сколько мне на этих снимках. Мама, прости! Я помню, как меня наказали, когда Кортни угнала твою машину, чтобы проехать вокруг квартала, и как за это досталось мне, хоть я в этом и не участвовала. Так что нам не оставалось ничего другого, как делать фото в гараже. Я не была виновата: я просто слушала, что говорили моя старшая сестра и друзья. Они плохо на меня влияли, а я была идеальна, и за это прошу прощения,

— написала Ким.


 


В продолжении подборки Spletnik показывает, какими фото и видео в честь Дня дочерей в инстаграме делились Дженна Дьюэнн, Тори Спеллинг, Хилари Дафф и другие звезды.


Дочери Хилари Дафф


Алек Болдуин с дочерью Айрис, женой Хиларией и их детьми


Айрис Болдуин и Хилария Болдуин с детьми


Лина Хиди с дочерью Тедди


Дочь Алиссы Милано


Пинк с дочерью Уиллой Сейдж Харт





Фото из инстаграма Кэти Холмс


Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кортни и Ким Кардашьян, Кайли Дженнер


Сестры Кардашьян — Дженнер с матерью Крис Дженнер



Семейство Кардашьян — Дженнер

 



Дженна Дьюэнн с дочерью Эверли


Дочери Дона Джонсона — Дакота и Грейс

 



 


Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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