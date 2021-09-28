Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США

Вадим Карасев

На минувших выходных в США отмечали трогательный семейный праздник — День дочерей. По этому случаю многие западные знаменитости делились в соцсетях милыми фотографиями из домашнего архива и рассказывали, как именно рождение дочерей изменило их жизни. В новой фотоподборке Spletnik рассказывает, как этот день отпраздновали Гвинет Пэлтроу, молодая мама Эмбер Херд, большое семейство Кардашьян, Кейт Хадсон, Пинк и многие другие.

В честь Дня дочерей Эмбер Херд, которая рассказала о рождении дочери в июле (предположительно, девочку родила суррогатная мать), опубликовала в микроблоге новое фото с малышкой Уной. Актриса продемонстрировала, как мастерски совмещает материнские хлопоты с домашними занятиями спортом: на снимке Эмбер в одной руке держит гантель, а в другой — пятимесячную малышку.





Эмбер Херд с дочерью Уной Пейдж

Гвинет Пэлтроу по случаю праздника поделилась с подписчиками новым селфи с 17-летней дочерью Эппл. Такие фотографии стали настоящей редкостью в инстаграме актрисы, ведь теперь Эппл просит маму согласовывать с ней перед публикацией каждый снимок, на котором она запечатлена.





Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Своими трогательными фото с дочерью в честь праздника поделилась и подруга Гвинет Кейт Хадсон. Она опубликовала целую серию снимков с двухлетней дочерью Рани Роуз и рассказала, как малышка изменила ее жизнь к лучшему:

Сегодня я не могу упустить шанс сказать, что Рани Роуз — сокровище нашей семьи. Я так благодарна, что нам посчастливилось родить эту девочку. Баланс — это прекрасная вещь.





Кейт Хадсон с дочерью Рани Роуз





Рани Роуз









Кейт Хадсон с дочерью Рани Роуз

А вот Ким Кардашьян в этот день не стала делиться снимками дочерей Норт и Чикаго. Вместо этого она опубликовала подборку собственных снимков, на которых она запечатлена в подростковом возрасте. В посте Ким рассказала о случае, который произошел с ней в юности, и дала напутствие своим дочерям.

Я знаю, что сегодня День дочерей, поэтому этот пост адресован моей маме и дочерям, когда те окажутся в подростковом возрасте. Норт и Чи, пожалуйста, будьте ко мне снисходительны, когда вам будет столько лет, сколько мне на этих снимках. Мама, прости! Я помню, как меня наказали, когда Кортни угнала твою машину, чтобы проехать вокруг квартала, и как за это досталось мне, хоть я в этом и не участвовала. Так что нам не оставалось ничего другого, как делать фото в гараже. Я не была виновата: я просто слушала, что говорили моя старшая сестра и друзья. Они плохо на меня влияли, а я была идеальна, и за это прошу прощения,

— написала Ким.

В продолжении подборки Spletnik показывает, какими фото и видео в честь Дня дочерей в инстаграме делились Дженна Дьюэнн, Тори Спеллинг, Хилари Дафф и другие звезды.





Дочери Хилари Дафф





Алек Болдуин с дочерью Айрис, женой Хиларией и их детьми





Айрис Болдуин и Хилария Болдуин с детьми





Лина Хиди с дочерью Тедди





Дочь Алиссы Милано





Пинк с дочерью Уиллой Сейдж Харт

















Фото из инстаграма Кэти Холмс





Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кортни и Ким Кардашьян, Кайли Дженнер





Сестры Кардашьян — Дженнер с матерью Крис Дженнер









Семейство Кардашьян — Дженнер





Дженна Дьюэнн с дочерью Эверли





Дочери Дона Джонсона — Дакота и Грейс

Яна Марковская