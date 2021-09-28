Как радоваться жизни даже в холода: 5 лучших советов

Вадим Карасев

Осенняя пора не всегда радует теплом и хорошей погодой. В период затяжных дождей, ледяных ветров и промозглой сырости все чаще одолевают грустные мысли. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют взять на вооружение советы, которые помогут оставаться в хорошем настроении даже в самые холодные дни.

Осенняя хандра — не самое приятное, что может случиться в разгар простуд и пасмурной погоды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее позаботиться о своем самочувствии и настроении, чтобы остаток года провести в хорошем настроении и не откладывать важных дел из-за грустных мыслей, тревоги или апатии. Благодаря ценным советам получится обрести не только уверенность, но и силы для новых свершений.

1. Справиться с грустью и тоской поможет любимое хобби. Творческая работа снимет стресс, придаст сил и бодрости, а также будет способствовать появлению новых идей. Лепка, рисование, вышивка или вязание — роли не играет. Важно лишь полностью отдаваться любимому занятию и выделять на него время, чтобы восстанавливаться после напряженных рабочих дней.

2. Позитивный настрой напрямую зависит от питания, и осенью важно добавлять в рацион витамины. Это свежие овощи и фрукты, а также ягоды, морсы или травяные настои. Благодаря правильному питанию будет проще согреваться даже в самые холодные дни и вечера, оставаться в хорошем настроении и не испытывать недомогания. К тому же витамины будут отличной профилактикой простудных заболеваний.





3. Холодное время года — не повод грустить у закрытого окна, глядя на улицу с тоской. Теплая яркая одежда, приятная компания и любимая музыка скрасят серые будни, а прогулка на свежем воздухе поможет закалиться. Даже осенью выдаются солнечные деньки, которые можно провести в парке или сквере, любуясь на яркие краски и делая отличные кадры на память.

4. В промозглую погоду остаться жизнерадостными не так сложно: для этого нужно постоянно развиваться и узнавать новое. Это может быть гастрономический тур по городу, посещение театра или выставки. Не стоит упускать из вида и мастер-классы, на которые приходят увлеченные и позитивно настроенные люди. В их компании на грусть не останется ни минуты.

5. Осенью отмечают множество праздников, поэтому забыть о плохом настроении получится, если подготовиться к любому осеннему фестивалю. Самым главным торжеством остается Хэллоуин, и подготовка к этому празднику будет увлекательной, если объединиться с друзьями или единомышленниками. Изготовление карнавальных костюмов, вкусной выпечки и декора как рукой снимут осеннюю хандру.