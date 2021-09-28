Как Россия пишет международную женскую повестку

Евразийский женский форум может сделать мир лучше

00:00 Автор: Александр Коренников, Юлия Сапрыгина

От порядка в собственном дворе до мягкой силы в большой политике — Третий Евразийский женский форум снова поднимет самые разные и самые важные вопросы в Санкт-Петербурге 13-15 октября. Чем уникален этот проект и почему аналогов ему сегодня нет в мире, рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

- Галина Николаевна, напомните для наших читателей, в чём изначально была идея проведения Евразийского женского форума?

- Инициатором проведения форума была Валентина Ивановна Матвиенко. Это была её идея. Она возникла в 2015 году. От наших коллег, женщин-парламентариев, куда бы мы ни приезжали, слышали: нам надо чаще встречаться, вместе мы сможем сделать больше.

Возможно, поэтому Евразийский женский форум с самого начала не ограничился несколькими днями встреч, дискуссий и презентаций. Между форумами наша совместная работа по продвижению женской повестки в России и в мире в целом не прерывается.

- А есть ли аналоги нашего форума в мире? Или в этом плане мы — пионеры?

- В мире много женских форумов и каждый из них имеет свою специфику. Специфика Евразийского женского форума заключается в том, что на одной площадке собираются представители власти — законодательной, исполнительной, а также бизнеса, общественных организаций, выдающиеся и просто очень активные и имеющие большой опыт в продвижении женской повестки женщины.

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Евразийский женский форум — такая интеллектуальная площадка, где женщины могут, с одной стороны, формулировать общественный запрос, с другой — получить или предложить свой проект, узнать о новом опыте, получить информацию, что уже делается в том или ином направлении не только в России, но и в мире. Повторюсь, самое ценное в нашем форуме — то, что он не ограничивается обсуждениями. Предложения форума потом находят отражение в повестке президента, Правительств, в повестке международных организаций.

- Но при этом это не какой-то закрытый женский клуб, куда вход мужчинам запрещён, как могут подумать те, кто не следит за мероприятием…

- Нет, конечно. Среди участников много мужчин. И им форум интересен. В первую очередь потому, что в центре каждого форума — актуальные темы, которые касаются не только и не столько женщин. Каждый форум — это «женский взгляд» на то, чем живёт мир.

- Какая дискуссия станет ключевой на форуме и почему был сделан именно такой выбор?

- Три года назад, когда завершился второй Евразийский женский форум, невозможно было представить, в каких условиях в 2021 году мы будем проводить третий. К незатухающим военным конфликтам, к нерешённым социальным проблемам добавилась пандемия, гуманитарные и технические катастрофы, связанные с изменениями климата. Кроме того, произошли огромные изменения под влиянием просто космических темпов развития цифровых технологий.

Поэтому название форума, которое можно считать и главной темой, не надо было долго придумывать - «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В основе этой миссии — понимание, что могут сделать женщины, консолидируя усилия, чтобы мир стал лучше. Мы систематизируем приоритетные направления дискуссий в рамках пяти тематических платформ.

Ключевые темы посвящены новой роли и миссии женщин в обеспечении глобальной безопасности, социального прогресса, перехода к новым моделям экономического роста, в сохранении здоровья настоящих и будущих поколений, достижении баланса в условиях всеобщей цифровизации, решении глобальных проблем экологии и климата.





- На Втором Евразийском женском форуме активным было участие международных организаций. Будет ли продолжено это сотрудничество в рамках третьего форума?

- Оно не прерывалось между форумами, поэтому и третий должен быть столь же представителен. 21 крупная международная организация на момент нашей с вами встречи подтвердила своё участие в форуме. Экспертные площадки, которые они организуют в рамках форума, уже традиция. У нас пройдёт выездное открытое заседание «Женской двадцатки», состоятся сессии Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), сессия ЮНЕСКО, ЕАЭС, Всемирного банка.

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Пройдёт презентация Делового женского альянса БРИКС и нового международного объединения — клуба победителей конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС. Также впервые на площадке форума соберётся Международная рабочая группа Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере.

- Расскажите подробнее о «Женской двадцатке». Все знают, что такое «Большая двадцатка», но немногие знают о женской…

- «Женскую двадцатку», или W20, можно считать социальным партнёром «Большой двадцатки«. W20 была создана в 2015 году, чтобы содействовать расширению экономических возможностей женщин и усилению их роли в экономике. Обычно к каждой встрече лидеров G20 „Женская двадцатка“ готовит свои предложения. В W20 могут входить не только представители власти, но также представители гражданского общества, бизнеса, науки.

В этом году на полях форума мы во второй раз будем принимать W20. Это редкая ситуация, потому что «двадцатка», как правило, собирается в той стране, которая председательствует.

Кстати, в 2021 году под председательством Италии саммит W20 проходил в Риме. Центральным вопросом была занятость женщин, в том числе продвижение в цифровых технологиях, IT-структурах, поддержка девочек в математике и информатике. Опыт России здесь огромный. Напомню, что в рамках второго форума мы впервые провели чемпионат мира среди девочек 9-15 лет по ментальной арифметике. Мы стремимся мотивировать девочек идти в сферу точных наук, в экономику, требующую новых компетенций.

- Будет ли участвовать в форуме Всемирная организация здравоохранения. Планируется ли поставить перед ВОЗ вопрос о признании российской вакцины от коронавируса?

- Да, ВОЗ будет. Мы не станем замалчивать тему непризнания российских вакцин от COVID-19. Собираемся обозначить проблему и высказать по ней свою позицию.

На форуме предполагается дискуссия о мерах по борьбе с COVID-19, в которой примут участие медики, учёные, представители НКО. Приглаш`н большой пул экспертов.





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В рамках форума мы также планируем представить одну из женщин — разработчиц вакцины »Спутник-V» к премии Евразийского женского форума.

- Одной из тем форума ожидаемо станет «Жизнь в постковидном мире». Какие вопросы планируется обсудить?

- Первое место займут проблемы сохранения здоровья. Важно обсудить, как минимизировать последствия COVID, какие направления научных исследований и какие отрасли экономики нужно развивать, чтобы предупреждать или эффективно отражать новые возможные пандемии. Много внимания будет уделено реабилитации. В России есть методики на базе санаторно-курортных учреждений. В Свердловской области, например, в Клиническом институте мозга разработали целую программу, которая идёт в режиме телемедицины. Она рассказывает, как в домашних условиях можно организовать такую реабилитацию, и, кстати, пользуется большой популярностью.





Также впервые мы заявили такую тему, как «Женщины в фармацевтике», где обсудим в том числе доступность лекарств, их ценообразование, положение женщин в отрасли, защиту их здоровья. Конечно, обсудим, какой должна стать медицина в будущем, обменяемся опытом. Будет презентовано много новаций.

- Какие ещё мероприятия запланированы в рамках форума и как они появились в повестке?

- Программа форума, включая этап его подготовки, включает более 300 (!) разных мероприятий. Многие выходят за рамки привычных форматов. Наша цель — создать атмосферу деловую и одновременно дружескую, в которой интересно работать и легко общаться. Много новых форматов. Состоится, например, Фестиваль здоровья и красоты. Будет презентован проект «Сад здоровья и красоты». Его инициаторы - женщины из аппарата Министерства промышленности и торговли, в частности, Гульназ Кадырова, первая в СССР и России женщина, которая стала заместителем министра. Цель проекта — мобилизовать женщин на создание красоты вокруг. А это хорошая детская площадка, цветочная клумба во дворе и так далее. Женщины ведь умеют навести и поддерживать порядок не только дома, но и вокруг. Этот проект о том, что каждая из нас может сделать мир лучше.





Цель проекта — мобилизовать женщин на создание красоты вокруг. А это хорошая детская площадка, цветочная клумба во дворе и так далее".

Уже идёт марафон «Здоровье женщин — благополучие наций». Это постоянно действующий проект, который объединяет, с одной стороны, медиков, а с другой — женщин, которые интересуются темой здоровья. Кстати, ведёт проект главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Помимо этого, в преддверии форума объявлен марафон женских инициатив в развитии территорий, конкурс проектов среди женщин-инноваторов. В рамках экологической платформы форума идёт отбор экологических стартапов, а также конкурсы научно-популярных медиа по климатической и экологической тематике.

- Как форум поддерживает женские инициативы?

- Есть разные формы. Например, российские лауреаты премии Евразийского женского форума, я упоминала уже о нём, получат не только диплом, но и грантовую поддержку.

Будут поддержаны проекты — победители конкурса женщин инноваторов, а победители конкурсов экологической платформы получат возможность обучения в Сколкове.

Мы, кстати, единственные в мире провели конкурс между крупными корпорациями по продвижению женской повестки. Заявки подали более 70 крупных компаний. Этим мероприятием заинтересовались в ЮНИДО. Поэтому на Третьем Евразийском женском форуме мы не только наградим победителей, но и будем презентовать стратегии корпораций по женской повестке.

Между форумами у нас работает Совет Евразийского женского форума, мне доверено быть его руководителем. Сейчас мы ведём 23 проекта. Так, тему женского предпринимательства ведёт Надия Черкасова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». И уже на этом форуме она озвучит новые предложения по их поддержке.

- Какие решения предыдущих форумов уже воплотились в жизнь? Как в принципе форум влияет на жизнь россиян и жительниц других стран?

- Каждый форум даёт свой импульс расширению возможностей женщин. В 2015 году на первом форуме, например, появилась идея, а потом и конкретная рекомендации — разработать Национальную стратегию действий в интересах женщин.

Совет Федерации представил Президенту РФ доклад о положении женщин. На основании этого было дано поручение Правительству — разработать такой документ. Стратегия была принята, она успешно реализуется.

Предусмотрены конкретные меры по улучшению положения женщин, например в сфере занятости. В результате появился целый ряд программ по обучению, переобучению, переподготовке и созданию новых рабочих мест для женщин, у которых есть маленькие дети. Разработаны меры поддержки женщин с детьми. И вы знаете, что набор этих мер с каждым годом становится больше.





Всю информацию об этом можно получить на сайте Евразийского женского форума. Там же есть раздел, какие меры поддержки могут получить женщины, которые начинают реализовывать собственный проект.

- А какие решения ожидаются по итогам этого форума?

- На Третьем Евразийском женском форуме планируется принять два пакета рекомендаций — для международных организаций, включая ООН, и предложения национального уровня.

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В первый пакет войдут предложения по решению вопросов, касающихся женской повестки, выравнивания оплаты труда женщин и мужчин, равного доступа к кредитам, образованию, медицинской помощи и так далее. Эти рекомендации получит не только ООН, но также лидеры всех государств. Это наша традиция.

Вторая группа рекомендаций — это предложения национального уровня.

- Сколько стран сегодня заявились для участия в форуме? И в каком формате пройдёт встреча?

- Своё участие в форуме в этом году подтвердили сто стран мира. При этом четыре страны собираются принимать участие в форуме в режиме ВКС. Поэтому это будет гибридный формат, но с преобладанием очного участия. Что касается представительства, то самые большие делегации ожидаются из Японии, США, Германии, Италии, Франции.

- Спасибо, Галина Николаевна. Ждём вас в нашей редакции снова, чтобы узнать об итогах форума…

- Принимается!

#международные отношения

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