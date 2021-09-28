Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергия очень сильно влияет на наше с вами настроение, удачу и формирует основные события. Астрологи рассказали, каким будет этот непростой день и как вам стоит поступать в тех или иных ситуациях.

Вторник считается продуктивным днем, но этот день таковым назвать очень сложно. Это прекрасный день для духовного роста, но не для тяжелой работы. Не переутомляйтесь сегодня и старайтесь заниматься тем, что любите больше всего.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день. Луна убывает в Близнецах. Это последний из трех дней пребывания ночного светила в этом Знаке Зодиака. Стихия Воздуха исчерпала запасы энергии, поэтому сегодня она хорошо сочетается с фазой убывания. Этот день обещает быть довольно благоприятным.

Магнитные бури 28 сентября: солнечные ветры, которые дойдут до нас сегодня, могут привести к появлению магнитной бури. Вероятность не стопроцентная, но выше, чем обычно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение;интуиция;открытость;щедрость;романтика.чувство вины;длительное пребывание дома.

Сегодня домашние дела не принесут вам счастья и удовлетворения. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день хорош для переездов или перестановки мебели по правилам фэн-шуй, но не для ремонта или генеральной уборки. Старайтесь включать больше света. Это поможет улучшить настроение.

Что надеть в этот вторник

Из одежды сегодня полезно отдавать предпочтение чему-то легкому и универсальному. При выборе цвета одежды стоит опираться на индивидуальные предпочтения. Полезными цветами станут белый, фиолетовый, розовый.

Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение тем минералам, которые провоцируют людей на общение: турмалину, жадеиту, розовому кварцу, кораллу. Также полезно пользоваться оберегами, которые не дадут токсичным людям манипулировать вами. К ним относятся обсидиан, алмаз, серебряные украшения.

Настроение и здоровье в 22 лунный день

Пока убывающая Луна находится в слабых Близнецах, людям свойственно показывать свои позитивные качества и чувства окружающим. У многих из нас сегодня обострится интуиция, повысятся чувствительность и эмпатия. Многим это даст проницательность, умение распознавать ложь.





Чувствовать эмоции и настроение окружающих не всегда полезно нам самим, так как чужие проблемы и страдания очень легко могут нарушить наш внутренний баланс. Старайтесь не принимать все слишком близко к сердцу, ведь это лишит вас покоя и породит переживания.

Любовь и общение 28 сентября

Это день, когда манипуляторам станет немного проще использовать обычных людей для достижения своих целей. Старайтесь быть осторожнее в общении даже с проверенными людьми. Не давайте токсичным личностям управлять собой, не позволяйте им играть на вашем чувстве вины.

Даже самые робкие и застенчивые люди смогут обрести успех в любви. Уверенность сегодня не так важна, как честность. Даже если вам сложно выражать эмоции, которые вас переполняют, старайтесь не держать их в себе. Сдержанные и немногословные люди не будут вызывать должного уровня доверия.

Финансы и работа по лунному календарю

В этот день очень легко налаживать контакты, так что большие рабочие и финансовые успехи ждут тех, кто постоянно работает с людьми. Луна в Близнецах помогает нам легко подстраиваться под любую ситуацию. В этот день мы станет более гибкими и сможем действовать правильно в любых обстоятельствах.

Будьте бережливы и расчетливы в плане финансов, но в то же время проявляйте щедрость и не жалейте денег для своих близких, поддерживайте их материально. Астрологи считают, что это прекрасный день для покупки подарков, для совместных поездок и развлечений. При желании можно потратиться на самообразование — например, купить книгу или оплатить интересный курс.