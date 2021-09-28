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Мадонна опубликовала семейные фотографии со дня рождения сына Дэвида

Мадонна опубликовала семейные фотографии со дня рождения сына Дэвида

Несколько дней назад сыну 63-летней певицы Мадонны Дэвиду Банде исполнилось 16 лет. Вчера звезда поделилась семейными снимками со дня рождения наследника — вечеринку они устроили на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе.




Праздник прошел в узком семейном кругу. Сад был украшен разноцветными воздушными шарами и золотыми фольгированными буквами, составившими имя именинника.

Дэвид — приемный сын звезды. Она усыновила его в 2006 году, когда была замужем за Гаем Ричи. Родной отец Дэвида тогда был жив и положительно отнесся к желанию пары усыновить его сына, так как понимал, что они смогут обеспечить для него лучшую жизнь.

Певица воспитывает еще пятерых детей: биологических дочь Лурдес Леон от бывшего возлюбленного Карлоса Леона и сына Рокко от Гая Ричи, а также приемных дочерей Мерси Джеймс, Стеллу и Эстер.





Дочь Мадонны Эстер

Поздравляя сына с днем рождения три дня назад, Мадонна написала, что очень им гордится.

Я не могу поверить, что ты вырос в этого молодого мужчину. В такого артиста, такого спортсмена. В такого харизматичного человека. Кто знал, когда я встретила тебя в приюте в Малави, когда ты пил колу из детской бутылочки и был без подгузника, что ты станешь такой силой природы? Счастливого 16-летия. Я так горжусь тобой!

— написала она в инстаграме.


Мадонна с сыном Дэвидом и дочерью Лурдес




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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