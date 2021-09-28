Матвиенко проведет встречу с выпускницами программы «Женщина-лидер»

00:40 Автор: Жанна Звягина

Источник: Официальный сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с выпускницами второго потока образовательной программы «Женщина-лидер», сообщает пресс-служба палаты.

Образовательная программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение их в решение острых проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности. Программа реализуется Советом Евразийского женского форума при Совфеде совместно с мастерской управления «Сенеж».

Среди выпускниц текущего потока программы — представительницы федеральных и региональных органов государственной власти, малого и среднего бизнеса, руководители образовательных и медицинских учреждений, общественных и некоммерческих организаций.

Слушательницы программы «Женщина-лидер» представляют 35 регионов, многие из них — участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

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Во встрече также примут участие вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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