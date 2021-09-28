Мила Кунис посетила шоу Эллен Дедженерес и рассказала о детях

Вадим Карасев

Вчера 38-летняя Мила Кунис стала соведущей 63-летней Эллен Дедженерес в ее передаче "Шоу Эллен Дедженерес". Звезды выбрали практически идентичные наряды: они были одеты в темные пиджаки и брюки и белые рубашки и кеды.

Дедженерес не упустила возможности спросить Милу о нашумевшем и ставшем предметом бурных обсуждений признании актрисы и ее супруга Эштона Катчера, что они далеко не каждый день купают своих детей, шестилетнюю дочь Уайетт и четырехлетнего сына Димитрия. Теперь эта тема, похоже, еще долго будет преследовать пару. Объяснять свои методы воспитания Кунис пришлось и вчера.

Это было на подкасте Дэкса Шепарда. Как-то разговор зашел о привычке принимать ванну, а потом мы стали говорить, как все мы не очень часто купаем наших детей или моемся сами. К примеру, я принимаю душ каждый день, но не каждый день мою голову. Я не вижу в этом необходимости,

— сказала Кунис.





Мила Кунис и Эллен Дедженерес

После этого актриса добавила, что она каждый день планирует купать детей, но иногда бывает рассеянна, поэтому ее планы не всегда осуществляются.

Я просыпаюсь каждый день и думаю: "Сегодня я буду купать детей". А потом приходит время ложиться спать, а я забыла их покормить,

— добавила она.





Актриса также отметила, что ее дети часто контактируют с водой — будь то бассейн или ороситель, и сказала, что, когда из-за коронавируса они с семьей находились дома на самоизоляции, их с мужем дети регулярно пропускали прием ванны, и это было нормально.

Кто вообще принимает душ? Мы не выходим из дома. Кому какое дело?

— вспомнила она об изоляции.

После этого Мила пошутила, что, вероятно, только что она усугубила ситуацию.

Не думаю, что эта история стала звучать лучше. Чувствую, что это примет другой оборот,

— сказала она.

На что Эллен в шутку добавила:

Да, потому что ты добавила ко всему прочему, что забываешь кормить детей!

Тогда Кунис, очевидно, поняв, что теперь ее будут критиковать еще и за это, попыталась оправдаться.

Ребята, я кормлю своих детей!

— сказала она.





Надо сказать, что, несмотря на то что после признания супругов многие их методы воспитания подвергли критике, они отнеслись к ней с юмором и даже записали забавный видеоролик в ванной. В нем Мила и Эштон шутят, что естественные масла на теле детей смоются, а купать их четвертый раз за неделю — это перебор.

Мариана Панкина