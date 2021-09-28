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Минфин доработает проект о повышении налогов на отдельные отрасли

Минфин доработает проект о повышении налогов на отдельные отрасли

18:21  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Правительство России



Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли, исключив из него норму об изменении подходов к налогообложению прибыли для компаний, направляющих основную её часть на дивиденды. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина. 

Премьер-министр дал поручение о доработке документа по итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, которая состоялась 23 сентября.

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«Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов. Минфину России <…> доработать проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с учётом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в Правительство»,  — говорится в сообщении.

В ходе встречи были согласованы подготовленные Минфином налоговые изменения, включая повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения, а также акциза на сталь.

В частности, было решено поддержать согласованные ставки налога на добычу полезных ископаемых «в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося».


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Кроме того, было принято решение поддержать и предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8 процента и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7 процента.

По оценке Минфина, акциз на сталь и изменение расчёта НДПИ принесут в бюджет порядка 160 миллиардов рублей в год.



#налоги #промышленность

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По материалам: pnp.ru

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