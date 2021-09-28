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Минсельхоз предложил проводить интервенции на рынке при росте цен на 10% за три года

Минсельхоз предложил проводить интервенции на рынке при росте цен на 10% за три года

20:47  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Минсельхоз предложил предусмотреть возможность приобретения сельскохозяйственной продукции у производителей или перерабатывающих организаций, а также ее реализации в случае роста цен на 10% и выше за последние три года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такие изменения правил проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство ужесточило требования к хранителям зерна госфонда


Предполагается, что определять хозяйствующие субъекты, которым будет реализовываться сельскохозяйственная продукция, будет Минсельхоз. Так, в соответствии с принятыми подходами, зерно планируется реализовывать мукомольным и хлебопекарным предприятиям, а белый сахар — организациям торговли.

Дополнительно предлагается предусмотреть возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому в случае риска снижения количественно-качественной сохранности такой продукции.

Реализация закупленной продукции предусмотрена по цене не ниже цены закупки, а в случае отсутствия возможности реализации сельхозпродукции по рыночным ценам в течение двух месяцев — по цене закупки.

Ведомство также доработало механизм государственных интервенций на рынке зерна, предложив формировать неснижаемый запас интервенционного фонда в размере трех миллионов тонн, что соответствует двух-трех-месячной потребности в зерне у производителей муки. Кроме того, предложено создание аналогичного инструмента по белому сахару. Закупку зерна и сахара в интервенционный фонд планируется проводить в 2022-2023 годах по решению кабмина при благоприятных рыночных условиях.

Кабмин одобрил поправки к порядку проведения интервенций сельхозпродукции


Госинтервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Государство для поддержки производителей приобретает зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста его стоимости. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.



#сельское хозяйство #цены #торговля #продукты


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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