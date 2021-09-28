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Минтруд разъяснил условия получения денежной компенсации за неиспользованный отпуск

Минтруд разъяснил условия получения денежной компенсации за неиспользованный отпуск

20:12  Автор: Жанна Звягина


Источник: Минтруд



Министерство труда и социальной защиты на своей официальной странице в Instagram разъяснило, в каких случаях можно получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как отметили в ведомстве, выплату за все неиспользованные дни отпуска работник может получить при увольнении.

Заменить неиспользованные дни отпуска денежной компенсацией также возможно в случае, если их количество превышает 28 дней. «Дополнительную часть (ту, которая превышает 28 дней или часть из этих дней) можно заменить денежной выплатой», — говорится в сообщении. 

В Минтруде отметили, что некоторым работникам в обязательном порядке предоставляется полный срок отпуска. В их число входят будущие мамы, несовершеннолетние работники и трудящиеся при вредных или опасных условиях. При увольнении они также получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска. А работникам, трудящихся при вредных условиях, при письменном согласии можно заменить часть отпуска на компенсацию, уточнили в ведомстве.

Самозанятые и фрилансеры могут получить право на оплачиваемый отпуск


В мае Минтруд предложил уточнить порядок предоставления и оплаты дополнительных отпусков для реабилитации.



#отдых #выплаты #работа


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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