Многодетным семьям хотят выделять обустроенную землю

Кабмин ищет средства для возведения на бесплатных участках необходимой для проживания инфраструктуры

00:00 Автор: Марина Третьякова

Минстрой совместно с регионами займётся поиском денег на подведение коммуникаций к участкам, которые безвозмездно предоставляют многодетным семьям. Эта мера включена в план по реализации Концепции демографической политики, одобренный кабмином 20 сентября. В Госдуме же считают, что ещё нужно принять федеральный закон, определяющий правила предоставления участков многодетным семьям. Почему россияне годами ожидают бесплатную землю от государства — в материале «Парламентской газеты».

Рецепты от кабмина

План по реализации Концепции демографической политики до 2025 года призван сделать жизнь россиян долгой и благополучной. Особый акцент в этом документе сделан на поддержку людей, которые планируют завести детей или уже их воспитывают. Часть мер касается выполнения такого обязательства государства перед многодетными семьями, как предоставление бесплатных участков для строительства жилья.

Один из пунктов концепции поручает регионам закрепить в своих нормативных актах нормы о бесплатной выдаче участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Приступить к этой работе субъекты должны уже в этом году, а о выполнении задачи им следует отчитаться Минстрою.

Вторая задача — определить «механизм поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры» на участках для многодетных семей. Он должен быть сформирован за счёт бюджетов разных уровней. Конкретные предложения по этому поводу предстоит разработать Минстрою совместно с регионами, следует из документа.

Как государство помогает семьям с детьми

Третий пункт — мониторинг ситуации с очередями на участки. Минстрой должен анализировать обстановку и принимать меры для сокращения списков ожидающих бесплатных наделов, говорится в плане.

Ни земли, ни денег

Новые планы кабмина вселяют надежду, что все проблемы с выдачей участков многодетным семьям в скором времени будут решены, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы VII созыва по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

А трудностей действительно хватает. Хотя эта льгота появилась в законодательстве ещё в 90-е годы, в очереди на бесплатные участки сегодня стоят тысячи многодетных семей. Порой срок ожидания растягивается на пять — семь лет. Доходит до того, что дети вырастают и семьи выбывают из очереди, так и не получив участок.

Но даже если семья дождётся бесплатных соток, не факт, что сможет на них обустроиться, отметил Пахомов.

«Сегодня в некоторых регионах эта программа эффекта не достигает, потому что люди получают участки без коммуникаций и не видят смысла строить на них дома», — пояснил он.

Нередки такие вопиющие случаи, когда многодетным семьям предлагают переехать в лес, на болото или в чистое поле. Например, в Томской области выделили участки в заросшем поле, там нет ни дорог, ни коммуникаций, сообщали активисты ОНФ в августе. В Бурятии дали участки в лесу, никакой инфраструктуры там нет, сейчас люди пытаются добиться справедливости через суд, писала газета «Номер один». По данным НГС, на участках для льготников возле новосибирского села Каменка растёт берёзовый лес, пробраться к ним можно только через овраг, а у администрации нет денег на постройку дороги.





Учитывая, что обычно для многодетных семей отводят районы на окраинах городов и посёлков, местные бюджеты с оплатой всех работ по их облагораживанию не справляются, констатировал Сергей Пахомов. «Ведь даже провести дорогу к одному такому посёлку — это десятки миллионов рублей», — отметил он.





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Не находя пригодных участков, некоторые регионы вводят альтернативную меру поддержки — выдают сертификаты на покупку земли или дома. Но и эти выплаты не каждому региону по карману. Например, в Краснодарском крае есть 1,5 тысячи свободных участков, а в очереди — 33 тысячи семей, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона 3 сентября. На выплаты, предлагаемые взамен земли, потребуется 15 миллиардов рублей — такие расходы без поддержки федеральной казны регион не потянет, отмечали кубанские чиновники.

Нужно нормативное единство

Право семей с тремя и более детьми на бесплатный участок закреплено в Земельном кодексе. Но все полномочия переданы регионам: они сами определяют условия предоставления земли. Распределением и благоустройством наделов занимаются муниципальные власти.

Правила выдачи и требования к участкам определяются в региональных законах и проблема в том, что они не отличаются единством, сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы VII созыва по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

И дело не только в том, что не всегда в этих законах чётко определены требования к участкам, в том числе к тому, чтобы они были обеспечены инфраструктурой. Разнятся и условия выдачи земли.

Например, некоторые регионы перестают считать семью многодетной, когда старшему ребёнку исполняется 18 лет. В других семьи теряют место в очереди, переехав из одного города в другой, даже в пределах региона.

Окунева считает, что Минстрой должен рекомендовать субъектам РФ ввести единообразные правила. «А лучше, если это будет единый федеральный закон», — подчеркнула депутат

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