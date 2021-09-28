Мобильный «Кванториум» продолжает занятия со школьниками Амурской области

Мобильный «Кванториум» проводит мастер-классы для детей из отдаленных поселков Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Занятия проходили по трем направлениям: «Робо/Промдизайн», «Гео/Аэро» и «VR/IT».

Ребята из пгт Ушумун и села Тыгда Магдагачинского района изучали основы 3D-моделирования, а также осваивали основы пилотирования дронов и съемку с воздуха.

Вместе с наставником мобильного технопарка они создали сцену и модель персонажа видеоигры, а затем написали для него код перемещения, делали прототипы робота-защитника и т. д.

В общей сложности мастер-классы посетили более 200 человек.

