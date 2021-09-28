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Московский ТЦ "Атриум" могут закрыть до 2022 года за нарушения масочного режима

Московский ТЦ "Атриум" могут закрыть до 2022 года за нарушения масочного режима

Московский торговый центр "Атриум" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу: ЦАО, ул. Земляной Вал, д. 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", — уточнил он.

По словам Поповского, за это юрлицу грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. Если обнаружится, что в результате несоблюдения правил был нанесен вред здоровью человека, то может быть назначено взыскание в размере до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предупредил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в столичных заведениях общепита и магазинах. Мобильные группы проверяют объекты торговли, и ряд крупных ТЦ уже получил предостережение.

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По материалам: uposters.ru

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