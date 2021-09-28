Московский ТЦ "Атриум" могут закрыть до 2022 года за нарушения масочного режима

Вадим Карасев

Московский торговый центр "Атриум" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу: ЦАО, ул. Земляной Вал, д. 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", — уточнил он.

По словам Поповского, за это юрлицу грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. Если обнаружится, что в результате несоблюдения правил был нанесен вред здоровью человека, то может быть назначено взыскание в размере до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предупредил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в столичных заведениях общепита и магазинах. Мобильные группы проверяют объекты торговли, и ряд крупных ТЦ уже получил предостережение.