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На клинические испытания «Спутника V» среди подростков выделят ещё свыше 100 млн рублей

На клинические испытания «Спутника V» среди подростков выделят ещё свыше 100 млн рублей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


16:48  Автор: Тамила Аскерова


Источник: pravo.gov.ru



На третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков от 12 до 17 лет выделят 100,6 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано 28 сентября на официальном портале правовой информации.

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков начались в июле в Москве.Как отмечал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев, испытания препарата на подростках не несут никаких рисков для участников исследования, их привьют уменьшенной дозой вакцины.

Всего в России зарегистрировано пять препаратов для профилактики коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанные Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.

Новость дополняется…



#вакцинация #коронавирус #деньги


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По материалам: pnp.ru

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