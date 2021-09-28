На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»

В Ростове-на-Дону на базе лицея № 11 финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» начали давать уроки, информирует Минпросвещения России.

Конкурсанты проведут урок по тому учебному предмету, на котором они специализируются. Тема занятия определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Возрастную группу, с которой проводится урок, финалисты выбирают самостоятельно.

Жюри оценит корректность и глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной мотивации. Немаловажными критериями оценки станут творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура, целеполагание и результативность, рефлексия проведённого урока (самоанализ).

«Сложно сказать, в чем успех урока и как внешние факторы могут говорить об успехе. Вот если звонок с урока прозвенел, а ученик не слышит его, значит, урок удался. Очень важно, что мы выносим с этого урока, что выносит учитель, какое у него состояние и что выносит молодежь: просто бежит готовиться к следующему уроку или остается с приятным послевкусием от этого урока? Вот что важно», – делится Алексей Крылов, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2001», сопредседатель группы межпредметного жюри.

Испытание «Урок» продлится два дня, затем жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Справочно

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».