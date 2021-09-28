Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»

На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»

В Ростове-на-Дону на базе лицея № 11 финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» начали давать уроки, информирует Минпросвещения России. 

Конкурсанты проведут урок по тому учебному предмету, на котором они специализируются. Тема занятия определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Возрастную группу, с которой проводится урок, финалисты выбирают самостоятельно.

Жюри оценит корректность и глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной мотивации. Немаловажными критериями оценки станут творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура, целеполагание и результативность, рефлексия проведённого урока (самоанализ).

«Сложно сказать, в чем успех урока и как внешние факторы могут говорить об успехе. Вот если звонок с урока прозвенел, а ученик не слышит его, значит, урок удался. Очень важно, что мы выносим с этого урока, что выносит учитель, какое у него состояние и что выносит молодежь: просто бежит готовиться к следующему уроку или остается с приятным послевкусием от этого урока? Вот что важно», – делится Алексей Крылов, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2001», сопредседатель группы межпредметного жюри.

Испытание «Урок» продлится два дня, затем жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Справочно
Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию
Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 сентября 2021 года
Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»
Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»
На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»
На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»
В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»
Президент России Владимир Путин поручил создать телешоу «Учитель года России»
Президент России Владимир Путин поручил создать телешоу «Учитель года
Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах
Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных
Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в школе № 186 в Нижнем Новгороде
Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в школе № 186 в Нижнем
Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом регулирования цифровых образовательных ресурсов
Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом
Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Древние жители Новой Гвинеи приручали казуаров
Древние жители Новой Гвинеи приручали казуаров

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж

Еще по теме

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»
В России стартовали испытания конкурса «Учитель года России – 2021»
Финалисты «Учителя года России – 2021» дадут конкурсные уроки в лицее № 11 Ростова-на-Дону
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»