Назначение гибкой сильфонной подводки

Роман Иванов

Для оперативного подключения сантехнической разводки применяются специализированные гофрированные трубки и гибкие подводки с внешней жесткой оплеткой. Рассмотрим, что представляет из себя сильфонная подводка, какое ее главное предназначение и где используется.

Что представляет собой подводка?

Гибкая сильфонная проводка - надежный и эластичный шланг из резины. Снаружи имеет покрытие оплетки из жесткого материала, чаще всего, металла. Выходы созданы в форме гайки или штуцера, внутри находится уплотнитель, он нужен для прочного соединения с сантехническим оборудованием.

Благодаря подобному устройству сильфон имеет повышенную устойчивость к механическим влияниям, усиленному давлению. Шланг сохраняет определенный комплекс физико-химических параметров при экстремальной температуре теплоносителя и резких изменениях температурного режима. Купить сильфонную подводку можно, перейдя по ссылке https://www.arkois.by/katalog/gazovye-rukava-podvodka/gibkaya-podvodka-dlya-kotla-1-dyuym-du25/.

Предназначение

Простота монтажа, хорошие эксплуатационные свойства и длительный период эксплуатации дают возможность применять сильфон в таких отраслях:

Подсоединение бытового сантехнического оборудования к центральному водопроводу.

Подключение приборов - бойлера, накопителя, насоса и др.

Подведение влаги к душевым лейкам.

Соединение в одну схему обогрева разных устройств - радиаторов, буферных резервуаров, тепловых контуров.

Подключить рукав газовый к центральной магистрали возможно с использованием шланга.

Подведение влаги к пожаротушительным системам.

Отведение стоков машин: как посудомоечных, так и стиральных.

На внешней части подводки есть цветная маркировка - согласно назначению. Красная обозначает возможность эксплуатации для горячей жидкости, синяя - для холодной. Сочетание красной и синей - для холодной и горячей. При этом есть и желтая маркировка. Данные изделия созданы для подведения газа. Применять их для воды недопустимо - потому как в составе внутреннего шланга находятся опасные для здоровья вещества.

Характеристики

Период эксплуатации - от 3 лет для продукции со стальной или алюминиевой оплеткой, около 10 лет - из нержавеющего расплава.

Максимальное давление в водопроводной системе - модели со стальной и алюминиевой оплеткой функционируют до 5 бар, с нержавейкой - 10 бар.

Предельный температурный режим внутренней среды составляет - для алюминия до 80-90 °C, для расплавов из стали - 95 °C.



