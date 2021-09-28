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Назначение гибкой сильфонной подводки

Для оперативного подключения сантехнической разводки применяются специализированные гофрированные трубки и гибкие подводки с внешней жесткой оплеткой. Рассмотрим, что представляет из себя сильфонная подводка, какое ее главное предназначение и где используется.

Что представляет собой подводка?

Гибкая сильфонная проводка - надежный и эластичный шланг из резины. Снаружи имеет покрытие оплетки из жесткого материала, чаще всего, металла. Выходы созданы в форме гайки или штуцера, внутри находится уплотнитель, он нужен для прочного соединения с сантехническим оборудованием.

Благодаря подобному устройству сильфон имеет повышенную устойчивость к механическим влияниям, усиленному давлению. Шланг сохраняет определенный комплекс физико-химических параметров при экстремальной температуре теплоносителя и резких изменениях температурного режима. Купить сильфонную подводку можно, перейдя по ссылке https://www.arkois.by/katalog/gazovye-rukava-podvodka/gibkaya-podvodka-dlya-kotla-1-dyuym-du25/.

Предназначение

Простота монтажа, хорошие эксплуатационные свойства и длительный период эксплуатации дают возможность применять сильфон в таких отраслях:

  • Подсоединение бытового сантехнического оборудования к центральному водопроводу.
  • Подключение приборов - бойлера, накопителя, насоса и др.
  • Подведение влаги к душевым лейкам.
  • Соединение в одну схему обогрева разных устройств - радиаторов, буферных резервуаров, тепловых контуров.
  • Подключить рукав газовый к центральной магистрали возможно с использованием шланга.
  • Подведение влаги к пожаротушительным системам.
  • Отведение стоков машин: как посудомоечных, так и стиральных.

На внешней части подводки есть цветная маркировка - согласно назначению. Красная обозначает возможность эксплуатации для горячей жидкости, синяя - для холодной. Сочетание красной и синей - для холодной и горячей. При этом есть и желтая маркировка. Данные изделия созданы для подведения газа. Применять их для воды недопустимо - потому как в составе внутреннего шланга находятся опасные для здоровья вещества.

Характеристики

  • Период эксплуатации - от 3 лет для продукции со стальной или алюминиевой оплеткой, около 10 лет - из нержавеющего расплава.
  • Максимальное давление в водопроводной системе - модели со стальной и алюминиевой оплеткой функционируют до 5 бар, с нержавейкой - 10 бар.

Предельный температурный режим внутренней среды составляет - для алюминия до 80-90 °C, для расплавов из стали - 95 °C.


# Строительство

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Назначение гибкой сильфонной подводки
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