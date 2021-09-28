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Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй Джаггер, Росси Де Пальма на показе Saint Laurent

Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй Джаггер, Росси Де Пальма на показе Saint Laurent

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня вечером программу второго дня закрывал Saint Laurent. Гостями показа стали Карла Бруни, Шарлотта Генсбур с сыном Беном Атталем, Джорджия Мэй Джаггер, звезда новой "Сплетницы" Эмили Элин Линд, солистка Blackpink Розэ и многие другие.

После странствий по разным локациям Энтони Ваккарелло вернулся в Париж и провел показ в традиционном для бренда месте — у Эйфелевой башни.

В новой коллекции акцент сделан на облегающих комбинезонах — именно этот наряд, по мнению дизайнера, должен стать хитом будущего весенне-летнего сезона. В комбинезон превратили даже легендарный смокинг Saint Laurent.



Аня Рубик
Стейнберг






Внимание также стоит обратить на монохромные образы в ярких цветах — такие мы видели сегодня и у Dior. Ну а оранжевый оттенок, кажется, уже твердо закрепил за собой статус одного из самых трендовых в палитре будущего сезона.








Среди оригинальных стилистических приемов стоит отметить миниатюрные клатчи, заткнутые за пояс. Можно запомнить на случай, когда на вечеринке в одной руке держишь бокал шампанского, а в другую хочешь взять канапе.




Гости показа


Карла Бруни



Розэ
Шарлотта Генсбур


Шарлотта Генсбур и Бен Атталь
Лия Кебеде
Росси Де Пальма


Эмили Элин Линд
Джорджия Мэй Джаггер


Вассили Шнайдер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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