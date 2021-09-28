Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй Джаггер, Росси Де Пальма на показе Saint Laurent

Вадим Карасев

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня вечером программу второго дня закрывал Saint Laurent. Гостями показа стали Карла Бруни, Шарлотта Генсбур с сыном Беном Атталем, Джорджия Мэй Джаггер, звезда новой "Сплетницы" Эмили Элин Линд, солистка Blackpink Розэ и многие другие.

После странствий по разным локациям Энтони Ваккарелло вернулся в Париж и провел показ в традиционном для бренда месте — у Эйфелевой башни.

В новой коллекции акцент сделан на облегающих комбинезонах — именно этот наряд, по мнению дизайнера, должен стать хитом будущего весенне-летнего сезона. В комбинезон превратили даже легендарный смокинг Saint Laurent.









Аня РубикСтейнберг





















Внимание также стоит обратить на монохромные образы в ярких цветах — такие мы видели сегодня и у Dior. Ну а оранжевый оттенок, кажется, уже твердо закрепил за собой статус одного из самых трендовых в палитре будущего сезона.





























Среди оригинальных стилистических приемов стоит отметить миниатюрные клатчи, заткнутые за пояс. Можно запомнить на случай, когда на вечеринке в одной руке держишь бокал шампанского, а в другую хочешь взять канапе.













Гости показа





Карла Бруни









РозэШарлотта Генсбур





Шарлотта Генсбур и Бен АттальЛия КебедеРосси Де Пальма





Эмили Элин ЛиндДжорджия Мэй Джаггер





Вассили ШнайдерНадя Бесчетникова