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Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior

Вчера в Париже стартовала Неделя моды, и сегодня публике представили новую коллекцию Dior. Гостями показа стали Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Розамунд Пайк, Дева Кассель, Айрис Лоу, Мэй Маск, Кьяра Ферраньи, Елена Перминова, Джису из Blackpink, Алекса Чанг, Рэйчел Броснахэн, трансгендерная модель Лейна Блум и другие.

На этот раз Мария Грация Кьюри, кажется, окончательно решилась выйти из зоны комфорта с шифоновыми платьями, мрачными жакетами и юбками из гобеленов (первая попытка была предпринята еще во время круизного шоу в Афинах) и уже во весь голос обратиться к новому поколению модников. Любительницы пышных платьев принцесс могут остаться в замешательстве.


Начиная от яркого сет-дизайна до самой коллекции, наполненной кроп-топами, мини-юбками, куртками в спортивном стиле и принтами, — все было рассчитано на тех, кто воспринимает моду через посты в инстаграме.

За декорации, кстати, отвечала 75-летняя художница Анна Папаратти, которая при работе отталкивалась от эстетики римского клуба Piper, основанного еще в 1965 году. Место славится своим огромным танцполом и безумными вечеринками и всегда притягивало молодых тусовщиков.


Показ Dior

Похоже, примерно эту целевую аудиторию держала в голове и Кьюри, когда создавала коллекцию. На подиуме были неоновые оттенки, блестящие диско-платья, кожаные комплекты и виниловые кроп-топы.

Более формальные наряды в коллекции остались, но жакеты теперь предлагаются в ярких расцветках (от зеленого до оранжевого), и носить их надо с мини-юбкой по моде 1960-х. Из той же эпохи в коллекции можно найти платья-трапеции и короткие пальто прямого кроя.




Пестрая палитра поддерживается и разноцветными крупными украшениями — впрочем, такие и так уже давно все носят. Тут голос Кьюри явно тонет в хоре уже провозглашенных (и даже слегка поднадоевших) трендов. Впрочем, учитывая, что Dior уже успел обзавестись друзьями среди модных икон поколения Z (вспомним хотя бы Аню Тейлор-Джой, которая в Dior прошла через главные красные дорожки), то многие из этих образов точно разойдутся по инстаграмам и красным ковровым дорожкам.

Гости показа


Антуан Арно, Мария Грация Кьюри и Наталья Водянова


Дева Кассель


Дева Кассель и Зои Дойч


Айрис Лоу
Мария Грация Кьюри и Айрис Лоу
Розамунд Пайк


Елена Перминова


Мэй Маск и Мария Грация Кьюри


Джису


Роми Стрейд
Алекса Чанг
Алекса Чанг и Оливия Кук
Оливия Кук
Рэйчел Броснахэн


Наталья Османн


Лейна Блум
Кьяра Ферраньи


Леони Ханне
Bryanboy
Камила Коэльо
Эллен фон Унверт
Лиза Коши
Камиль Коттен
Дженна Коулман
Жанна Дамас
Зои Дойч


Каролин Даур
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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