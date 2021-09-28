Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior

Вадим Карасев

Вчера в Париже стартовала Неделя моды, и сегодня публике представили новую коллекцию Dior. Гостями показа стали Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Розамунд Пайк, Дева Кассель, Айрис Лоу, Мэй Маск, Кьяра Ферраньи, Елена Перминова, Джису из Blackpink, Алекса Чанг, Рэйчел Броснахэн, трансгендерная модель Лейна Блум и другие.

На этот раз Мария Грация Кьюри, кажется, окончательно решилась выйти из зоны комфорта с шифоновыми платьями, мрачными жакетами и юбками из гобеленов (первая попытка была предпринята еще во время круизного шоу в Афинах) и уже во весь голос обратиться к новому поколению модников. Любительницы пышных платьев принцесс могут остаться в замешательстве.





Начиная от яркого сет-дизайна до самой коллекции, наполненной кроп-топами, мини-юбками, куртками в спортивном стиле и принтами, — все было рассчитано на тех, кто воспринимает моду через посты в инстаграме.

За декорации, кстати, отвечала 75-летняя художница Анна Папаратти, которая при работе отталкивалась от эстетики римского клуба Piper, основанного еще в 1965 году. Место славится своим огромным танцполом и безумными вечеринками и всегда притягивало молодых тусовщиков.





Показ Dior

Похоже, примерно эту целевую аудиторию держала в голове и Кьюри, когда создавала коллекцию. На подиуме были неоновые оттенки, блестящие диско-платья, кожаные комплекты и виниловые кроп-топы.

Более формальные наряды в коллекции остались, но жакеты теперь предлагаются в ярких расцветках (от зеленого до оранжевого), и носить их надо с мини-юбкой по моде 1960-х. Из той же эпохи в коллекции можно найти платья-трапеции и короткие пальто прямого кроя.













Пестрая палитра поддерживается и разноцветными крупными украшениями — впрочем, такие и так уже давно все носят. Тут голос Кьюри явно тонет в хоре уже провозглашенных (и даже слегка поднадоевших) трендов. Впрочем, учитывая, что Dior уже успел обзавестись друзьями среди модных икон поколения Z (вспомним хотя бы Аню Тейлор-Джой, которая в Dior прошла через главные красные дорожки), то многие из этих образов точно разойдутся по инстаграмам и красным ковровым дорожкам.

Гости показа





Антуан Арно, Мария Грация Кьюри и Наталья Водянова





Дева Кассель





Дева Кассель и Зои Дойч





Айрис ЛоуМария Грация Кьюри и Айрис ЛоуРозамунд Пайк





Елена Перминова





Мэй Маск и Мария Грация Кьюри





Джису





Роми СтрейдАлекса ЧангАлекса Чанг и Оливия КукОливия КукРэйчел Броснахэн





Наталья Османн





Лейна БлумКьяра Ферраньи





Леони ХаннеBryanboyКамила КоэльоЭллен фон УнвертЛиза КошиКамиль КоттенДженна КоулманЖанна ДамасЗои Дойч





Каролин ДаурНадя Бесчетникова