Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах. Эксперты в этой области помогут понять вам, как и где необходимо искать удачу в этот день. Они расскажут, что за число сегодня правит миром и как оно поможет нам сделать свою жизнь лучше.

Сегодня нужно открывать денежный канал. Сделать это можно при помощи заговоров, обрядов и советов экстрасенсов. Число, которое будет в этот раз у руля, будет изо всех сил стараться нам в этом помочь.

Число-покровитель 28 сентября 2021 года

Начинается 271 по счету день года. Чтобы узнать, под эгидой какого числа он пройдет, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер текущего дня недели: 2+8+0+9+2+0+2+1+2=26. 2+6=8.

Восьмерка — число, которое заключает в себе огромную силу. Она представляет собой олицетворение превосходства материального начала над духовным, формы над содержанием. Восьмерка ассоциируется с восемью планетами солнечной системы, поэтому главным символом дня станет сфера, напоминающая планету. Круг, являющийся проекцией сферы, олицетворяет собой монету, связанную с финансовой сферой. Это идеальный день для покупок и любой другой финансовой активности. Сегодня получится как много заработать, так и удачно потратиться.





События 28 сентября из прошлого

Прошлое может дать ответы на вопрос о том, каким будет этот день. Важно лишь правильно оценить то, что происходило 28 сентября ранее.

28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Это прекрасный день для торговли, обмена вещами, ремонта сломанных вещей. Восьмерка любит, когда люди ведут рыночные отношения.

28 сентября 1864 года был образован Первый Интернационал. Это первая в мире международная организация рабочего класса. Это отличный день для обмена знаниями и опытом, взаимной помощи. Восьмерка одобряет и поощряет взаимную поддержку.

28 сентября 2008 года впервые в истории была проведена ночная гонка в классе Формула-1. Не бойтесь нововведений. Это очень благоприятный день для того, чтобы опробовать нечто новое.

28 сентября 2009 года была обнаружена вода на Луне. Это день открытий, причем не только научных. Сегодня многим из нас суждено узнать нечто новое о себе и о мире.

Советы нумерологов на этот вторник

Восьмерка любит порядок, поэтому сегодня вам стоит держать свое рабочее место в чистоте. Если вы не работаете или у вас сегодня выходной, обязательно приберитесь в квартире. Это очень хорошо скажется на удаче.

Большие успехи ожидают тех, кто занят в сфере продаж. Старайтесь быть честными, чтобы не подорвать свой авторитет.

Восьмерка символизирует восемь вершин куба. Это значит, что сегодня все должно находиться на своих местах. Не пытайтесь прыгнуть выше головы или переписать существующие правила.

Один из главных советов на этот день — ищите применение своим способностям. Сегодня обязательно найдется правильное применение красноречию, интуиции, логике. Все, что вы умеете, будет очень полезным.

В такие дни очень актуальной является фраза «от любви до ненависти один шаг». Старайтесь не расстраивать друзей и близких.

Талисманы удачи на 28 сентября

Золотые украшения. Золото и Восьмерка отлично дополняют друг друга. Изделия из этого металла помогут вам сегодня в значительной мере преуспеть в новых начинаниях. Также они будут полезными всем, кто занимает высокие должности.

Фигурка Хотэя. Этот восточный талисман олицетворяет собой успех, но он не приносит приносит материальную удачу, а помогает людям заключать сделки, искать компромиссы, знакомиться, производить хорошее впечатление.