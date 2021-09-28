Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае

08:53 Автор: Иван Рощепий

На 50-м километре федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург произошло обрушение надземного пешеходного перехода. В результате погибли два человека, сообщается на сайте управления МВД по Пермскому краю.

Виновником происшествия стал водитель самосвала MAN, который не опустил кузов и задел сооружение. Кроме него, под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении «Газель». Водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

При этом в МВД уточняют, что пока устанавливают обстоятельства произошедшего. На это время трасса перекрыта в обоих направлениях. Для автомобилистов организовали объезд через село Платошино и посёлок Кукштан. Кроме того, рекомендуется использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского, а также по возможности воздержаться от поездок в Екатеринбург.

В управлении МЧС по Пермскому краю добавили, что для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ были привлечены пожарные подразделения. Также на месте находятся порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

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