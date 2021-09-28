Певца R. Kelly признали виновным в педофилии и торговле людьми

Вадим Карасев

54-летнего американского певца и музыкального продюсера R. Kelly признали виновным в домогательствах по отношению к женщинам и детям, а также торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Вчера коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что автор известного хита I Believe I Can Fly совершал преступления и более двух десятилетий избегал ответственности за свои действия.





R. Kelly

Иск против музыканта, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, включал в себя 13 пунктов: R. Kelly признали виновным по всем из них. На сайте Минюста США уточняется, что музыканта обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.





В ходе процесса 11 обвинителей (девять женщин и двое мужчин) рассказали, как стали жертвами R. Kelly. Они утверждают, что приближенные к музыканту люди заманивали их и похищали, после чего сам R. Kelly совершал над ними насильственные действия сексуального характера. Теперь певцу грозит реальный тюремный срок вплоть до пожизненного. Однако окончательный приговор по этому делу будет вынесен только в мае 2022 года.

Одна из жертв музыканта, Джерхонда Пейс, эмоционально отреагировала на вынесение обвинительного приговора в отношении R. Kelly. В своем инстаграме она рассказала, что чувствует после восстановления справедливости:

Я наконец счастлива закрыть эту главу своей жизни. Неважно, что вы обо мне думаете и как ко всему этому относитесь. Сегодня я вошла в историю. Я скрывалась от Роберта Келли (настоящее имя R. Kelly. — Прим. ред.) и жила в страхе из-за угроз в свой адрес. Теперь я наконец готова начать исцеляться от травм прошлого и жить своей жизнью.





R. Kelly и Леди Гага

Ранее R. Kelly уже обвиняли в педофилии и распространении детской порнографии, однако он все время избегал реального наказания. По слухам, свои преступления музыкант совершал в период с 1998 по 2010 год. При этом первые разговоры о наклонностях R. Kelly начались еще в 1994 году, когда он тайно женился на 15-летней певице Aaliyah. В начале нулевых музыкального продюсера обвинила в домогательствах 17-летняя стажерка, а следом на него было подано сразу два иска за изготовление детской порнографии. В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой также обвинил R. Kelly в создании секс-секты, где против их воли удерживались шесть девушек.





Aaliyah и R. KellyЯна Марковская