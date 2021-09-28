Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певца R. Kelly признали виновным в педофилии и торговле людьми

Певца R. Kelly признали виновным в педофилии и торговле людьми

54-летнего американского певца и музыкального продюсера R. Kelly признали виновным в домогательствах по отношению к женщинам и детям, а также торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Вчера коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что автор известного хита I Believe I Can Fly совершал преступления и более двух десятилетий избегал ответственности за свои действия.


R. Kelly

Иск против музыканта, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, включал в себя 13 пунктов: R. Kelly признали виновным по всем из них. На сайте Минюста США уточняется, что музыканта обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка.


В ходе процесса 11 обвинителей (девять женщин и двое мужчин) рассказали, как стали жертвами R. Kelly. Они утверждают, что приближенные к музыканту люди заманивали их и похищали, после чего сам R. Kelly совершал над ними насильственные действия сексуального характера. Теперь певцу грозит реальный тюремный срок вплоть до пожизненного. Однако окончательный приговор по этому делу будет вынесен только в мае 2022 года.

Одна из жертв музыканта, Джерхонда Пейс, эмоционально отреагировала на вынесение обвинительного приговора в отношении R. Kelly. В своем инстаграме она рассказала, что чувствует после восстановления справедливости:

Я наконец счастлива закрыть эту главу своей жизни. Неважно, что вы обо мне думаете и как ко всему этому относитесь. Сегодня я вошла в историю. Я скрывалась от Роберта Келли (настоящее имя R. Kelly. — Прим. ред.) и жила в страхе из-за угроз в свой адрес. Теперь я наконец готова начать исцеляться от травм прошлого и жить своей жизнью.


R. Kelly и Леди Гага

Ранее R. Kelly уже обвиняли в педофилии и распространении детской порнографии, однако он все время избегал реального наказания. По слухам, свои преступления музыкант совершал в период с 1998 по 2010 год. При этом первые разговоры о наклонностях R. Kelly начались еще в 1994 году, когда он тайно женился на 15-летней певице Aaliyah. В начале нулевых музыкального продюсера обвинила в домогательствах 17-летняя стажерка, а следом на него было подано сразу два иска за изготовление детской порнографии. В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой также обвинил R. Kelly в создании секс-секты, где против их воли удерживались шесть девушек.


Aaliyah и R. Kelly
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию
Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 сентября 2021 года
Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»
Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»
На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»
На конкурсе «Учитель года России – 2021» стартовали «Уроки»
В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»
Президент России Владимир Путин поручил создать телешоу «Учитель года России»
Президент России Владимир Путин поручил создать телешоу «Учитель года
Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах
Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных
Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в школе № 186 в Нижнем Новгороде
Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в школе № 186 в Нижнем
Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом регулирования цифровых образовательных ресурсов
Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом
Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Google отключит миллионы смартфонов на платформе Android
Древние жители Новой Гвинеи приручали казуаров
Древние жители Новой Гвинеи приручали казуаров

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж

Еще по теме

Скандального певца R Kelly арестовали за детскую порнографию
Американского певца R Kelly обвинили в педофилии
Американского миллиардера заподозрили в торговле людьми
Рэпер Machine Gun Kelly приедет в Москву