Полезные аксессуары для вашего автомобиля

Роман Иванов

Специальные аксессуары для авто не только позволяют расширить его комплектацию, но и создают комфорт в поездке. С их помощью можно избежать различных неудобств. Поэтому о их приобретении заботиться каждый владелец автомобиля, желающий продлить его срок службы и обзавестись настоящими помощниками.

Главные преимущества современных аксессуаров – компактность и функциональность. Они также удобны в использовании, так автомобильные компрессоры для накачки шин за несколько минут выполняют свою задачу и не требуют от владельца применения особых физических усилий. Среди представленных на рынке моделей можно выбрать вариант по доступной цене и необходимой мощности. Технологическая аппаратура изготавливается из прочных материалов и предусматривает эксплуатацию в течении долгого времени. Ассортимент девайсов огромен, позволяя найти комплектующие для каждой марки автомобиля. В интернет-магазине Тохома можно выбрать и приобрести действительно необходимые аксессуары для любых целей и потребностей.

Варианты для усовершенствования своего авто

Брызговики обеспечивают защиту днища машины от повреждений, вылетающих из-под колёс камней и песка. Произведённые под определённые марки авто, они повторяют форму кузова.

Подкрылки помогают защитить одни из наиболее уязвимых мест авто – колёсные арки от появления коррозии.

Защита картера ограждает от многочисленных потенциальных повреждений, взяв на себя нагрузку в случае ударов. Бордюры, булыжники и ямы не так опасны, когда установлена эта деталь.

Дефлекторы – незаменимы при дожде или сильном ветре. Их установка на капот позволяет избежать попадания мелких камней, насекомых на переднюю часть машины и лобовое стекло, а также отсекать потоки воды. Дефлекторы для боковых стёкол ещё обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха.

С помощью новых ковриков можно освежить интерьер салона, придав ему солидности. Они также защищают от различных повреждений и загрязнений салон и багажник. Качественные коврики не только облегчат уборку, но и оградят кузов машины от преждевременной коррозии.

Фаркоп способен выручить в нескольких сложных ситуациях, к примеру, вытащить автомобиль из сугроба или перевезти необходимый груз прицепом.

Подлокотники предусмотрены далеко не в каждом авто, а если даже этот элемент и есть в наличии, он весьма подвержен износу. Поэтому приобретение новых станет отличным решением с эстетической точки зрения и для обеспечения дополнительного уровня комфорта.



