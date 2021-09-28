После требования президента Сербии на границу с Косовом прибыли силы НАТО

Вадим Карасев

Североатлантический альянс усилил свое присутствие на границе Сербии с частично признанной Республикой Косово. До этого президент Сербии Александр Вучич потребовал от НАТО реакции на пограничный конфликт.

Как сообщают местные СМИ, дополнительные силы KFOR прибыли на КПП "Ярине". Среди личного состава замечены польские, канадские и американские солдаты — предположительно, они могут заменить косовский спецназ для разряжения обстановки. Миссия также выпустила официальное заявление.

KFOR внимательно следят за ситуацией в Косове и по-прежнему сфокусированы на выполнении своего мандата, вытекающего из резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года, — обеспечивать безопасность и свободу передвижения для всех сообществ, проживающих в Косове. KFOR увеличили число и продолжительность регулярных патрулей на территории Косова, включая его север.

Новый виток конфликта начался из-за автомобильных номеров: в Косове запретили въезд с номерами Сербии и потребовали, чтобы въезжающие сербы получили номерные знаки непризнанного государства. В ответ те устроили блокаду пропускных пунктов.

Белград ранее значительно усилил свои силы в пограничной зоне — там появились дополнительные танки и другая военная техника. Территорию патрулируют самолеты и вертолеты сербского Минобороны.