Президент России Владимир Путин поручил создать телешоу «Учитель года России»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить начиная с 2022 года широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликован на официальном сайте Кремля.

Поручается в том числе обеспечить создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета.

Также поручено изменить подходы к проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, к присуждению премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предусмотрев увеличение числа получателей премий, привлечение общественности и профессионального сообщества к проведению конкурсов и присуждению таких премий, а также их широкое информационное освещение.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остается одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы ее развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».