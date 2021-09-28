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Президент: военным и силовикам в 2023 году проиндексируют довольствие на 5%

Президент: военным и силовикам в 2023 году проиндексируют довольствие на 5%

14:56  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Kremlin.ru



В 2023 всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют довольствие на пять процентов, заявил Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом во вторник сообщается на сайте Кремля.

По его словам, общая сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии будет расти по девять процентов ежегодно в перспективе ближайших двух лет.

«В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — сказал Путин.

Постепенное увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов позволит сократить разрыв в их доходах и доходами военнослужащих, который образовался за последние годы, напомнил президент.

«Мы с вами об этом хорошо знаем и как раз и договаривались о том, чтобы этот разрыв сократить», — сказал Владимир Путин, попросив участников совещания «выдержать все эти ориентиры».

Новость дополняется…



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По материалам: pnp.ru

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