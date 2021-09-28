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Путин поручил продумать вопрос регулирования детского контента в интернете

Путин поручил продумать вопрос регулирования детского контента в интернете

27.09.2021 23:45

Автор: Жанна Звягина



Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информации для детей в интернете, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Вопрос адресован правительству и Госсовету. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.

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В феврале в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию: порнографию, пропаганду наркотиков и суицидов. Аналогичную работу также ведет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.



#дети #интернет

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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