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Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию

Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию

Двух бывших сотрудников Росгвардии приговорили к 6 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за подброшенные школьнику наркотики и последующее вымогание у него денег, чтобы "замять дело". Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что в июле 2019 года двое росгвардейцев остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотическое. Они надели на учащегося наручники, избили и начали требовать у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

По словам адвоката потерпевшего, они успели получить от мальчика в общей сложности 140 тысяч рублей, после чего он позвонил в полицию и вымогатели были задержаны. Подсудимые объяснили свой поступок "финансовыми трудностями", а также "небольшой зарплатой и ипотекой".

Следователи нашли ещё пятерых потерпевших от аналогичных действий задержанных. В итоге, экс-гвардейцев признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. Одного из них приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, другого - к четырём годам, а также мужчин на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

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По материалам: uposters.ru

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