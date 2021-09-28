Росгвардейцев, подбросивших наркотики школьнику, отправили в колонию

Вадим Карасев

Двух бывших сотрудников Росгвардии приговорили к 6 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за подброшенные школьнику наркотики и последующее вымогание у него денег, чтобы "замять дело". Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что в июле 2019 года двое росгвардейцев остановили 16-летнего подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотическое. Они надели на учащегося наручники, избили и начали требовать у него 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

По словам адвоката потерпевшего, они успели получить от мальчика в общей сложности 140 тысяч рублей, после чего он позвонил в полицию и вымогатели были задержаны. Подсудимые объяснили свой поступок "финансовыми трудностями", а также "небольшой зарплатой и ипотекой".

Следователи нашли ещё пятерых потерпевших от аналогичных действий задержанных. В итоге, экс-гвардейцев признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения. Одного из них приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, другого - к четырём годам, а также мужчин на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.