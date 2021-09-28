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Сара Джессика Паркер вернулась к работе после смерти коллеги по сериалу "Секс в большом городе" Уилли Гарсона

Сара Джессика Паркер вернулась к работе после смерти коллеги по сериалу "Секс в большом городе" Уилли Гарсона

На прошлой неделе скончался звезда сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон. Его кончина стала большой утратой для его коллег, для которых он был не просто партнером по съемочной площадке, но и близким другом. Тяжело его смерть восприняла и Сара Джессика Паркер, которая еще недавно вместе с ним снималась в продолжении популярного шоу, получившем название "История продолжается".

После небольшого перерыва актриса вернулась на съемочную площадку. Вчера звезду вновь засняли на Манхэттене в Нью-Йорке, где проходит большая часть съемок.


Сара Джессика Паркер и Сарита Чоудри

На публике Сара Джессика появилась в разноцветной миди-юбке, серых топе, пальто и шляпе и бордовых мюлях с жемчужинами. Образ был дополнен коричневой кожаной сумкой, надетой через плечо.

Вместе с Паркер в кадр попала Сарита Чоудри, которая получила роль в продолжении сериала. Помимо нее, в новом шоу появится еще несколько новых героев. Тем не менее фанаты "Секса в большом городе" отмечают, что никто и ничто не сможет компенсировать отсутствие в сериале "История продолжается" Ким Кэттролл, которая от участия в шоу отказалась.

Пока создатели сериала стараются хранить интригу и детали сюжета не раскрывают, как и не называют дату премьеры шоу. Известно, что продолжение сериала будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут каждый.


Крис Нот и Сара Джессика Паркер в продолжении сериала "Секс в большом городе"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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