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"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском

"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском

На днях стало известно, что 50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений. Но если некоторые пары после разрыва начинают делить дома и машины, то Илон и Граймс, кажется, собираются поделить между собой космическое пространство. Напомним, что основатель SpaceX, которого сегодня в Forbes снова назвали самым богатым человеком в мире (его состояние оценили в 203,4 миллиарда долларов), не раз говорил о своих планах колонизировать Марс уже в 2026 году. Его экс-возлюбленная подняла планку еще выше — она в будущем собирается обосноваться где-то в окрестностях Юпитера.

Отдельно от Илона я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) для создания там лесбийской космической коммуны,

— призналась Граймс изданию Page Six.


Граймс

Такой комментарий певица дала по электронной почте, и связан он, судя по всему, с контрактом SpaceX с NASA на сумму 178 миллионов долларов. Компания Маска должна помочь NASA достичь спутника, чтобы узнать, пригоден ли он для жизни. Попытки исследовать спутник Юпитера ведутся уже давно, так как существует гипотеза, что под его поверхностью может находиться океан с соленой водой, а в нем, в свою очередь, возможна микроскопическая жизнь.

Тема далеких планет интересовала Граймс и ранее.

Готова умереть с красной грязью Марса под ногами,

— написала как-то в инстаграме певица.


Она также отмечала, что после 50 лет хотела бы переехать на другую планету и до конца жизни заниматься физическим трудом. Также Граймс делилась своей мечтой о переносе собственного сознания в какого-нибудь робота, который может говорить и свободно перемещаться, чтобы потом он мог отправиться на Марс и другие планеты с ее разумом внутри.


Но если о космосе Граймс говорила неоднократно, то вот заявлений касательно своей ориентации певица ранее не делала. Так что стоит ли воспринимать ее слова как каминг-аут или это просто ироничная шутка, пока непонятно. До этого Граймс состояла только в гетеросексуальных отношениях.


Илон Маск и Граймс

Напомним, что в пятницу Илон Маск подтвердил изданию Page Six информацию о расставании с Граймс, впрочем, отношения у них явно остались прекрасными.

Мы полурасстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях,

— сказал предприниматель.

У пары есть общий годовалый сын по имени X Æ A-Xii.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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