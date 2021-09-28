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Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»

Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»

Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников на платформе центра «Сириус», сообщает пресс-служба центра. 

Школьный этап олимпиады проходит с 28 сентября по 29 октября по шести предметам: математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике. Принять участие смогут учащиеся 4–11-х классов из 65 субъектов страны, они будут выполнять задания на онлайн-платформе «Сириус.Курсы».

Все участвующие регионы разделены на четыре группы, в том числе по территориальному принципу. Для каждой группы разработан свой комплект заданий и сформирован график. Олимпиада началась с тура по физике, который стартовал сегодня, 28 сентября, в первой группе регионов. Во второй группе регионов тур пройдет 29 сентября, в третьей и четвертой – 30 сентября и 1 октября соответственно.

Результаты участников будут проверены автоматически. После окончания олимпиады школьники и учителя смогут посмотреть правильные решения задач и видеоразборы.

После тура по физике школьников ждут соревнования по биологии (5–8 октября), химии (12–15 октября), астрономии (11–15 октября), математике (19–22 октября) и информатике (26–29 октября).

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о федеральной территории «Сириус».

# Общество
По материалам: edu.ru

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