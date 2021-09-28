Стартовало всенародное голосование за лучшего учителя страны

С 28 сентября по 3 октября все желающие могут отдать свой голос за одного из участников федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2021», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО «Диалог» запустил специальный чат-бот для голосования, имя победителя всенародного голосования будет объявлено 3 октября во время торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса.

Виртуальный помощник появился в официальном сообществе Министерства просвещения в мессенджере Viber. Для того чтобы проголосовать, надо выбрать регион и предмет, которые представляет педагог. Голосовать можно только один раз.

Кроме того, в чат-боте есть функции, позволяющие ознакомиться с информацией о деятельности министерства, а также телефоны горячих линий проектов Минпросвещения. В сообществе Минпросвещения в Viber порядка 180 тысяч подписчиков.