Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»

С 27 сентября по 10 октября для учащихся 1–11-х классов из более 300 школ Забайкальского края пройдут «Уроки цифры». Свыше 60 тысяч ребят познакомятся с таким понятием, как «искусственный интеллект в образовании». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В 2020 году в мероприятии приняли участие более 70 тысяч детей, порядка 5 тысяч педагогов и 25 тысяч родителей. И по итогам Забайкальский край вошел в список десяти регионов, продемонстрировавших лучшие показатели участия в образовательной акции. В новом учебном году наши ребята познакомятся с основами и принципами работы искусственного интеллекта, а также с карьерными возможностями в этой области. Занятия состоят из видеолекции и онлайн-тренажера», – рассказала министр образования и науки края Наталья Бянкина.

Мероприятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Практическая часть представлена тренажерами разноуровневых заданий: «Уровень для начинающих испытателей» для 1–4-х классов, «Уровень для опытных испытателей» для 5–8-х классов и «Уровень для закаленных профессионалов» для 9–11-х классов.

Все материалы для учителей и школьников доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время – в школе с учителем или дома (самостоятельно либо с родителями). Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе.