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У талантливых детей России появится ещё больше возможностей для развития

У талантливых детей России появится ещё больше возможностей для развития

Вопрос поддержки молодых талантов по-прежнему один из главных приоритетов государственной политики и развития системы образования. Об этом в ходе заседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В мероприятии также приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, информирует Минпросвещения России.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» мы проводим системную работу по созданию условий для развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Ежегодно мы вовлекаем в это творческое пространство более 800 тысяч ребят: они занимаются в «Кванториумах», «IT-кубах», а также в региональных центрах, созданных по модели Образовательного центра «Сириус», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Он отметил, что была проведена большая работа по детализации Государственного информационного ресурса об одарённых детях – в настоящее время он содержит сведения более чем о 233 тысячах победителей и призёров олимпиад и иных конкурсов по различным направлениям. В этом году количество призёров и победителей увеличилось на 61 тысячу человек.

Сергей Кравцов обратил особое внимание на то, что российские школьники успешно принимают участие в интеллектуальных состязаниях международного уровня и демонстрируют особые успехи в олимпиадах по физике, химии, математике, информатике и географии.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков отметил, что Минобрнауки России проводит активную работу по созданию условий для реализации потенциала молодых людей и раскрытию их способностей.

«Особое значение мы придаём проектам в рамках международного молодёжного сотрудничества. В июле 2021 года реализован проект «Летний университет», направленный на укрепление связей студенческих сообществ России и Белоруссии, усиление позиций российского высшего образования в белорусском обществе, а также на повышение профессиональных компетенций молодёжи Союзного государства», – сообщил Валерий Фальков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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