Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"

Вадим Карасев

Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета создали умный унитаз, который распознает пользователей, сканируя их пятую точку, сообщает Daily Star.

Как отмечается, новейшая технология может распознавать разных людей по их "уникальному анальному отпечатку". Обладатели таких унитазов смогут получать данные о своих фекалиях, а также об объеме и скорости течения мочи.

Исследователи считают, что подобная технология поможет людям своевременно узнавать о неприятных болезнях — в частности, о раке на ранней стадии. По утверждениям ученых, вся собранная информация о пациентах останется персональной и будет храниться на зашифрованном облачном сервере.

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