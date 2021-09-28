Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"

Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"

Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"

Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета создали умный унитаз, который распознает пользователей, сканируя их пятую точку, сообщает Daily Star.

Как отмечается, новейшая технология может распознавать разных людей по их "уникальному анальному отпечатку". Обладатели таких унитазов смогут получать данные о своих фекалиях, а также об объеме и скорости течения мочи. 

Исследователи считают, что подобная технология поможет людям своевременно узнавать о неприятных болезнях — в частности, о раке на ранней стадии. По утверждениям ученых, вся собранная информация о пациентах останется персональной и будет храниться на зашифрованном облачном сервере.

Как писал NEWSTES, ранее коров научили пользоваться туалетом, чтобы спасти планету.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года
Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по "уникальному анальному отпечатку"
Ученые изобрели унитаз с камерой, распознающий людей по
Как радоваться жизни даже в холода: 5 лучших советов
Как радоваться жизни даже в холода: 5 лучших советов
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке
"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности
"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как
Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история любви Джорджа и Амаль Клуни
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в

Топ на сегодня

Россия поставила условие для выдачи въездной визы Виктории Нуланд
Россия поставила условие для выдачи въездной визы Виктории Нуланд
В каком районе Минска выбрать квартиру
В каком районе Минска выбрать квартиру
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
Желтый цвет: его значение, энергетика и польза
Желтый цвет: его значение, энергетика и польза
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"

Еще по теме

Роскомнадзор предложил запретить идентификацию смартфонами несовершеннолетних
Ученые выяснили, как избежать разлада в семье после рождения ребенка
Ученые создали систему распознавания устной речи
Корейцы изобрели обменивающий фекалии на еду туалет