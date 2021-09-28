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Ударные волны в вулканических газах влияют на образование молний над вулканом

Ударные волны в вулканических газах влияют на образование молний над вулканом

Сотрудники Ливерморской национальной лаборатории США установили, что стоячие ударные волны в сверхзвуковом потоке газов, вызванные извержением вулкана, предотвращают распространение электрических разрядов, то есть они способны подавить образование молний на начальной стадии извержения.

Молнии возникают в столбе пепла над извергающимся вулканом из-за разности потенциалов между отрицательно заряженными частицами пепла и положительно заряженными вулканическими газами. Это явление иногда называют «грязной грозой». Чем меньше размер частиц, тем больше образуется вспышек. Исследования электризации вулканических выбросов важны, чтобы предсказывать направление и дальность распространения пепла, представляющего опасность для самолетов. Ученые полагают, что, отмечая молнии, можно прослеживать важные моменты усиления активности вулканов на ранних стадиях извержений. Слежение за молниями имеет преимущества по сравнению с обычными способами мониторинга: сейсмометрами, датчиками инфразвука и снимками из космоса. Молнии легко обнаруживать, а их наличие в вулканическом облаке не зависит от погодных условий.

Взрывные извержения вулканов создают сверхзвуковые потоки за счет внезапного выброса газов с избыточным давлением, содержащихся в извергающейся магме, что приводит к возникновению ударных волн. Такие волны представляют собой резкие скачки плотности газа и, следовательно, его склонности к ионизации. В новом исследовании рассматривалось влияние этих волн на вулканические молнии. Гидродинамическое и кинетическое моделирование показало, как наблюдаемые электрические разряды ограничиваются стоячей ударной волной.

Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

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По материалам: polit.ru

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