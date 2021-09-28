Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Услуги СПА и Wellness салона – отдых на высшем уровне

С наступлением выходных, да и просто в конце трудного рабочего дня, хочется расслабиться и немного отдохнуть. Особенно популярным в Москве сегодня является посещение Wellness и SPA салонов с высоким уровнем комфорта.

Сауна «Лагуна Спа» предлагает своим клиентам широкий комплекс SPA и Wellness услуг в Москве. На официальном сайте салона https://laguna-spa.com/sauna-lux.html представлена вся необходимая информация. Здесь вы сможете отдохнуть в финской сауне, посетить настоящую купель или полноценный водопад, расслабиться на массаже и вкусно поесть. Дополнительно к услугам посетителей спутниковое телевидение, Wi-Fi, бильярдная, караоке и комфортабельные номера.

Что такое СПА-салон?

Всем известное в настоящее время слово «спа» изначально происходит от названия небольшой деревни в Бельгии, которая издавна славилась своими целебными водами и уже тогда использовалась в качестве своеобразного оздоровительного курорта. Само название деревни переводилось как «благополучие».

Очень долго под названием «спа» понимались курорты всех видов. В настоящее время термин претерпел существенных изменения, и отныне относится к косметологическим процедурам для тела, а в широком понимании – просто процедуры для отдыха и расслабления.

Велнес процедуры

Термин «велнес» (Wellness) имеет более широкое значение, чем «спа». Но в нынешнем современном обществе эти два слова практически всегда идет рядом и являются синонимами. Исходное значение «велнес» – это философия хорошего самочувствия, предназначенная для повышения здорового образа жизни и благополучия духа человека в целом. Если интерпретировать «спа» и «велнес» в единое целое, то получится комплексная «забота о теле и духе».

Всевозможные процедуры для тела

По понятным причинам расслабление тела существенно повышает настроение человека, придает бодрости и восстанавливает потерянную активность. После применения спа процедур в хорошем салоне, человек в буквальном смысле «возвышается», чувствует легкость и полон энергии. Из обязательных процедур спа стоит отметить массаж, косметология лица и кожи всего тела, горячие ванны, сауна и т.д.

# Красота и здоровье

Последние новости

Стартовало всенародное голосование за лучшего учителя страны
Стартовало всенародное голосование за лучшего учителя страны
Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2021 года
В часах Apple обнаружили таинственный передатчик
В часах Apple обнаружили таинственный передатчик
Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Услуги СПА и Wellness салона – отдых на высшем уровне
Услуги СПА и Wellness салона – отдых на высшем уровне
За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян
За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян
Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство
Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство
Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на премьере фильма "Общага" в Москве
Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Божена Рынска и другие на
Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Флюорит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
После требования президента Сербии на границу с Косовом прибыли силы НАТО
После требования президента Сербии на границу с Косовом прибыли силы
В крымском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец
В крымском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец
Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на обед в сельский паб
Бургеры и картошка: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж

Еще по теме

Как выбрать СПА-салон?
Лучший спа-салон для мужчин
Отдых в Сочи - то, что придаст сил!
Главная часть отдыха