В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения

В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения, сообщает информагентство «Первое областное».

Работы проведет компания «Ростелеком» в 2021–2022 годах в рамках реализации проекта создания единой цифровой образовательной среды нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» по контракту с Министерством образования и науки Челябинской области.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что к концу 2022 года общеобразовательные школы 43 муниципалитетов Южного Урала будут оснащены необходимой ИТ-инфраструктурой независимо от того, где находится учреждение.

«В рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» в школы закупается современная компьютерная техника, проводится высокоскоростной интернет, обеспечиваются защита всех цифровых каналов связи и доступ к информационным ресурсам, ведется переподготовка педагогов. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественные знания в условиях, отвечающих современным требованиям», – сказал Александр Кузнецов.

Всего будет установлено четыре тысячи камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения и более 14 тысяч точек Wi-Fi-доступа.