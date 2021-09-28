Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области. 

Центр создан в Старом Осколе  на площадке Центра детско-юношеского технического творчества № 2 в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Дети будут проходить обучение по шести направлениям: «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Разработка VR/AR-приложений».

«На Белгородчине это второй такой центр, в котором в этом году пройдут обучение не менее 250 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. В дальнейшем дополнительное образование здесь смогут получать 400 детей в год. Это место притяжения, куда хочется возвращаться и продолжать развиваться дальше. Такой эффект возникает благодаря качественно новой инфраструктуре и высокому уровню материально-технического оснащения, а также уникальным образовательным программам», – отметила начальник Департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

На создание центра направили около 12 миллионов рублей.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового
Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»
Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»
Форум классных руководителей объединит педагогов из всех регионов России
Форум классных руководителей объединит педагогов из всех регионов
В Москве в кубке «Турнир большого города» приняли участие более 20 тысяч человек
В Москве в кубке «Турнир большого города» приняли участие более 20
У талантливых детей России появится ещё больше возможностей для развития
У талантливых детей России появится ещё больше возможностей для
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на покупку Саакашвили билета до Тбилиси
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на
Полезные аксессуары для вашего автомобиля
Полезные аксессуары для вашего автомобиля
Назначение гибкой сильфонной подводки
Назначение гибкой сильфонной подводки
Мобильный «Кванториум» продолжает занятия со школьниками Амурской области
Мобильный «Кванториум» продолжает занятия со школьниками Амурской
В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и камеры видеонаблюдения
В 800 школах Челябинской области появятся точки Wi-Fi-доступа и
Более 2 тысяч москвичей подали заявки на участие в чемпионате «Абилимпикс»
Более 2 тысяч москвичей подали заявки на участие в чемпионате

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров

Еще по теме

В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Томской области открылся второй центр «IT-куб»
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саранске в 2021 году откроется центр цифрового образования «IT-куб»