В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области.

Центр создан в Старом Осколе на площадке Центра детско-юношеского технического творчества № 2 в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Дети будут проходить обучение по шести направлениям: «Основы алгоритмики и логики», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Разработка VR/AR-приложений».

«На Белгородчине это второй такой центр, в котором в этом году пройдут обучение не менее 250 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. В дальнейшем дополнительное образование здесь смогут получать 400 детей в год. Это место притяжения, куда хочется возвращаться и продолжать развиваться дальше. Такой эффект возникает благодаря качественно новой инфраструктуре и высокому уровню материально-технического оснащения, а также уникальным образовательным программам», – отметила начальник Департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

На создание центра направили около 12 миллионов рублей.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.